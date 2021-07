Primeira frota de ônibus elétricos entregue, Yutong conecta-se ao futuro do transporte sustentável do Qatar

No evento, Sua Excelência Sr. Jassim bin Saif Al-Sulaiti fez a primeira recarga do ônibus elétrico no Qatar. A chegada da frota de veículos elétricos representa uma etapa fundamental do plano de transporte público do Qatar para 2030, disse o Ministro.

Este é o primeiro lote da encomenda de 741 unidades de ônibus elétricos da Yutong, que bateu o recorde do Qatar. Desde que recebeu esta encomenda em novembro de 2020, a Yutong coordenou com os governos locais, vários departamentos de produção e serviços para garantir o transporte em tempo hábil em meio às restrições impostas pela pandemia.

Os ônibus elétricos são adaptados às necessidades de transporte local e às condições climáticas, equipados com um eficiente sistema de resfriamento líquido e bateria de fosfato, ferro e lítio de 350 kWh - a tecnologia mais segura para clima quente. Quando totalmente recarregado, o ônibus permite um alcance médio de mais de 200 km.

A Yutong Bus trabalha em estreita colaboração com o governo do Qatar e parceiros para ajudar na transformação sustentável local. No futuro próximo, uma fábrica KD será instalada para realizar o projeto e a fabricação local de ônibus elétricos que melhor se adaptem às condições geográficas e climáticas especiais do Qatar.

Seguindo o conceito da marca de "melhor vida para ônibus", a Yutong está empenhada em unir esforços com partes relevantes como a Mowasalat para alcançar uma cooperação vantajosa para todos na construção de um sistema de transporte público mais ecológico, mais eficiente e sustentável do futuro.

Sobre a Yutong

A Yutong Bus Co., Ltd. é uma empresa moderna especializada em P&D, fabricação e venda de ônibus. Com um volume de vendas anual superior a 70 mil unidades, com mais de 140 mil novos ônibus de energia vendidos até o momento. A Yutong Bus vende ônibus grandes em mais de 30 países em seis continentes, detendo uma participação de mercado de mais de 36% na China e mais de 13% em todo o mundo.

