Pés e unhas livres para aproveitar o melhor do carnaval

Umidade e altas temperaturas favorecem a proliferação dos fungos, causadores da micose de unha. Saiba como se proteger nesta época do ano

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Carnaval é tempo de sandálias, rasteirinhas e altas temperaturas. Seja na avenida, na viagem para praia, atrás do trio elétrico ou nas festas, os pés à mostra são uma tendência da época. Se por um lado o conforto e o estilo ficam em alta, por outro, dedos de fora são alvos fáceis dos fungos causadores da micose de unha.

Para evitar a doença durante a folia, recomenda-se atenção redobrada ao se deslocar em ambientes externos com sapatos abertos. Evitar pisar em poças em banheiros públicos e calçadas é uma das primeiras regras para prevenção nesta época do ano. Além disso, outras dicas valiosas são:

Secar bem os vãos entre os dedos dos pés*;

Não compartilhar objetos pessoais, como toalhas e chinelos de dedo;

Optar por sapatos arejados;

Manter as medidas básicas de higiene como cortar as unhas e mantê-las limpas.

Outra dica valiosa é hidratar os pés diariamente com auxílio de produtos específicos para esta finalidade. A importância da hidratação vai além da beleza: a pele rachada ou ressecada pode ser a porta de entrada para muitos agentes causadores de micoses.

Agora, se as dicas chegaram tarde e a micose se instalou, é possível recuperar a saúde e aparência das unhas desde que o tratamento seja feito sem interrupções e, claro, com a orientação médica.

Os esmaltes antifúngicos estão entre os tratamentos mais indicados para tratar micoses de unhas*. Um exemplo é o Loceryl® Esmalte1. Ele conta com amorolfina em sua composição, um ingrediente ativo antifúngico que atua na eliminação dos fungos causadores da infecção². Além disso, este esmalte terapêutico cobre e penetra na unha para continuar eliminando os fungos durante 7 dias3. E o melhor é que o medicamento permite o uso de esmaltes cosméticos durante o tratamento4, ou seja, você não precisa deixar de esmaltar as unhas com as suas cores preferidas enquanto cuida da saúde delas

A duração do tratamento depende da gravidade da infecção. Em média, 6 meses para as unhas das mãos e 9-12 meses para as unhas dos pés. Os sintomas são controlados progressivamente com o decorrer do tratamento. Antes de começar o tratamento, contudo, recomendamos que procure um dermatologista e entenda qual a melhor opção para você.

