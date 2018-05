Pesquisa da Reuters Plus revela demanda crescente por personalização na comunicação por conteúdo

O relatório Content Connect II, baseado em uma nova pesquisa global de usuários do Reuters.com, revela que 77% dos consumidores globais esperam ver mais conteúdo personalizado no futuro. Mostra que as campanhas de comunicação por conteúdo são mais eficazes se incluírem elementos personalizados, com 63% dos consumidores concordando que conteúdo pessoalmente relevante melhora a forma como eles se sentem em relação à marca associada e 58% veem as marcas de forma mais positiva se fornecerem conteúdo que corresponda aos seus interesses.

A pesquisa, realizada pela Synergy Research and Consulting, destaca a importância do estilo e do tom na comunicação por conteúdo, encontrando tópicos de conteúdo específicos que atraiam personalidades diferentes. Descobriu, por exemplo, que o principal tipo de personalidade para os negócios e o conteúdo financeiro é "ambicioso", enquanto que para as artes e a cultura é "criativo", para política é "sincero" e para as viagens é "espontâneo".

Também identifica os atributos que os consumidores consideram mais atraentes na comunicação por conteúdo. Revela que os consumidores globais consideram o conteúdo patrocinado mais atraente se for instigante (64%), imaginativo (58%), humorístico (55%) e inovador (51%).

A pesquisa Content Connect II descobriu que os consumidores estão abertos a maneiras novas e inovadoras de se relacionar com o conteúdo, revelando uma mistura de formatos atraentes para consumidores com artigos curtos (64%), análises detalhadas (60%), vídeos (55%) e infográficos (45%) sendo as principais escolhas.

Em termos de formatos, 71% dos consumidores interessados em comunicação por conteúdo prefeririam ver suas marcas favoritas patrocinando sites, seções de sites ou páginas, enquanto 57% prefeririam ver marcas patrocinando artigos em sites, páginas da internet ou aplicativos.

No geral, os consumidores pensam cada vez mais que as marcas podem se beneficiar do patrocínio de conteúdo de qualidade - 68% concordam, comparado a 60% no ano passado - e o público ainda está receptivo à comunicação por conteúdo se o assunto for interessante para eles, com 75% concordando - igual ao ano passado.

Munira Ibrahim, vice-presidente sênior da Reuters para soluções de vendas e conteúdo, disse: "Embora o marketing de conteúdo e a comunicação por conteúdo continuem a crescer, os consumidores estão exigindo cada vez mais conteúdo mais relevante e personalizado. Esta pesquisa mostra que os profissionais de marketing de conteúdo precisam entender completamente as preferências e personalidades do público para maximizar o interesse e o envolvimento do consumidor. Esta é uma prioridade para a Reuters Plus ao fornecer soluções eficazes para nossos clientes".

Com base nas conclusões, o relatório Content Connect II identifica sete passos que os profissionais de marketing de conteúdo devem considerar ao criar campanhas de comunicação por conteúdo de sucesso. Os passos podem ser encontrados aqui.

A pesquisa on-line global foi realizada com 752 usuários de Reuters.com entre 15 de fevereiro e 6 de março de 2018.

O relatório completo Content Connect II pode ser encontrado aqui.

Reuters

Reuters, a divisão de notícias e mídia da Thomson Reuters, é a maior provedora de notícias multimídia internacional do mundo, chegando a mais de um bilhão de pessoas todos os dias. A Reuters fornece notícias de negócios, financeiras, nacionais e internacionais confiáveis a profissionais por meio dos veículos da Thomson Reuters, das organizações de mídia do mundo e diretamente aos consumidores em Reuters.com e via Reuters TV. Siga as notícias sobre a Reuters em @ReutersPR.

Reuters Plus

A Reuters Plus é o estúdio de comunicação por conteúdo do maior provedor mundial de notícias multimídia. Para obter mais informações, visite plus.reuters.com.

Contato:

Pete Biggs

+442075424214

Pete.biggs@thomsonreuters.com

Logo -https://mma.prnewswire.com/media/13199/THOMSON_REUTERS_LOGO.jpg

FONTE Reuters

SOURCE Reuters

Related Links

http://www.reuters.com