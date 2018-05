Une étude de Reuters Plus révèle une demande croissante en faveur de la personnalisation des contenus de marque

Le rapport Content Connect II, basé sur un nouveau sondage mondial mené auprès des utilisateurs de Reuters.com, révèle que 77 % des consommateurs mondiaux souhaitent voir des contenus plus personnalisés à l'avenir. Il démontre que les campagnes de contenus de marque sont plus efficaces si elles incluent des éléments personnalisés, 63 % des consommateurs confirmant que des contenus pertinents améliorent la manière dont ils perçoivent la marque qui leur est associée, et 58 % percevant les marques de manière sous un angle plus positif si elles leur délivrent des contenus qui correspondent à leurs centres d'intérêt.

Le sondage, mené par Synergy Research and Consulting, souligne l'importance du style et du ton dans les contenus de marque, et démontre que des thèmes de contenus spécifiques attirent différentes personnalités. Il révèle par exemple que le principal type de personnalité pour les contenus financiers et d'entreprise est « ambitieux », « créatif » pour l'art et la culture, « sincère » pour la politique, et « spontané » pour les voyages.

Il identifie également les attributs que les consommateurs estiment les plus attrayants dans les contenus de marque. Il révèle que les consommateurs mondiaux considèrent que les contenus sponsorisés sont plus attrayants s'ils provoquent une réflexion (64 %), s'ils sont imaginatifs (58 %), humoristiques (55 %) et innovants (51 %).

La recherche Content Connect II indique que les consommateurs sont ouverts à des manières nouvelles et innovantes d'interagir avec les contenus, et révèle que les premiers choix des consommateurs s'orientent vers un mélange de formats attrayants composés d'articles courts (64 %), d'analyses approfondies (60 %), de vidéos (55 %), et d'infographies (45 %).

En termes de formats, 71 % des consommateurs intéressés par les contenus de marque préféreraient voir leurs marques favorites sponsoriser des sites Web, des sections ou des pages de site, tandis que 57 % préféreraient voir les marques sponsoriser des articles sur des sites Web, des pages Web, ou des applications.

De manière générale, les consommateurs considèrent de plus en plus que les marques peuvent tirer profit de la sponsorisation de contenus de qualité - 68 % d'entre eux étant d'accord avec cela, contre 60 % l'an dernier - et les publics demeurent réceptifs aux contenus de marque si le sujet les intéresse, 75 % d'entre eux affirmant être d'accord - soit un pourcentage identique à celui de l'an dernier.

Munira Ibrahim, vice-présidente principale des ventes et des solutions de contenus chez Reuters, a déclaré : « Tandis que le marketing de contenus et les contenus de marque poursuivent leur croissance, les consommateurs exigent de plus en plus des contenus plus pertinents et plus personnalisés. Cette recherche démontre que les marketeurs de contenus doivent pleinement appréhender les préférences et personnalités de leurs publics, afin de maximiser l'intérêt et l'engagement des consommateurs. Il s'agit d'une priorité pour Reuters Plus dans la délivrance de solutions efficaces pour nos clients. »

Sur la base de ses conclusions, le rapport Content Connect II identifie sept étapes à prendre en considération par les marketeurs de contenus afin d'élaborer des campagnes réussies de contenus de marque. Ces étapes sont disponibles ici.

Le sondage mondial en ligne a été mené auprès de 752 utilisateurs de Reuters.com entre le 15 février et le 6 mars 2018.

L'intégralité du rapport Content Connect II est disponible ici.

Reuters

Reuters, division de Thomson Reuters dédiée aux actualités et aux médias, est le plus grand fournisseur international d'actualités multimédias au monde, qui touche plus d'un milliard de personnes chaque jour. Reuters fournit des actualités commerciales, financières, nationales et internationales fiables aux professionnels via les bureaux de Thomson Reuters, aux organisations médiatiques du monde entier, ainsi que directement aux consommateurs sur Reuters.com et via Reuters TV. Suivez les actualités concernant Reuters sur @ReutersPR.

Reuters Plus

Reuters Plus est le studio de contenus de marque du plus grand fournisseur international d'actualités multimédias au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur plus.reuters.com.

