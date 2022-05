Pesquisa global da Federação Mundial do Lúpus sobre pessoas que vivem com lúpus constata que 87% relatam que pelo menos um órgão importante foi afetado pela doença

Os resultados da pesquisa foram divulgados antes do Dia Mundial do Lúpus em 10 de maio

WASHINGTON, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Em uma recente pesquisa internacional, a Federação Mundial do Lúpus constatou que 87% dos entrevistados da pesquisa que vivem com lúpus relataram que a doença afetou um ou mais órgãos ou sistemas de órgãos importantes. Mais de 6.700 pessoas com lúpus de mais de cem países participaram da pesquisa.

O lúpus é uma doença autoimune crônica que pode causar inflamação e dor em qualquer parte do corpo em que o sistema imunológico, que costuma combater infecções, ataca tecidos saudáveis.

Quase três quartos dos entrevistados relataram vários órgãos afetados, com uma média de três órgãos afetados. A pele (60%) e os ossos (45%) foram os órgãos mais comumente relatados como afetados pelo lúpus, além de outros órgãos e sistemas de órgãos que também sofrem um impacto significativo, como rins (36%), sistema gastro-intestinal/digestivo (34%), olhos (31%) e sistema nervoso central (26%).

"Infelizmente, as pessoas que convivem com o lúpus são informadas de que 'não parecem doentes' , quando, na realidade, estão enfrentando uma doença que pode estar atacando qualquer órgão em seu corpo e causando inúmeros sintomas e outras complicações graves de saúde", disse Stevan W. Gibson, presidente e CEO da Lupus Foundation of America, que atua como o secretariado da Federação Mundial de Lúpus. "O importante trabalho da Federação Mundial do Lúpus e de seus membros ajuda a aumentar a conscientização sobre os desafios que as pessoas com lúpus enfrentam todos os dias e chama a atenção para a necessidade de mais apoio, em todo o mundo, inclusive de líderes públicos e governamentais, para aumentar o financiamento de pesquisas cruciais, educação e serviços de apoio que ajudem a melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas afetadas pelo lúpus."

Entre os entrevistados da pesquisa que relataram impacto nos órgãos, mais da metade (53%) foi hospitalizada devido a danos causados pelo lúpus, e 42% foram informados por um médico de que, devido ao lúpus, eles têm danos irreversíveis nos órgãos.

O impacto do lúpus no corpo vai além dos sintomas físicos. A maioria dos entrevistados (89%) relatou que os danos causados pelo lúpus nos órgãos resultaram em pelo menos uma dificuldade significativa em sua qualidade de vida como, por exemplo:

Participação em atividades sociais ou recreativas (59%)

Problemas de saúde mental (38%)

Incapacidade de trabalhar/desemprego (33%)

Insegurança financeira (33%)

Dificuldades de mobilidade ou transporte (33%)

"Grande parte do mundo não conhece o lúpus e não entende a dor que enfrentamos constantemente ou a incerteza em relação a qual órgão ou parte de nosso corpo o lúpus atacará em seguida", compartilhou Juan Carlos Cahiz, de Chipiona, na Espanha, diagnosticado com lúpus em 2017. "Esses resultados da pesquisa destacam o sério impacto que o lúpus exerce em nossas vidas e a razão pela qual muito mais deve ser feito para aumentar a conscientização sobre essa doença e promover a pesquisa e o tratamento."

Clique aqui para visualizar um resumo geral e os resultados detalhados da pesquisa e junte-se a nós no dia 10 de maio para ajudar a tornar o lúpus visível em todo o mundo no Dia Mundial do Lúpus. A Federação Mundial do Lúpus lidera a observância anual do Dia Mundial do Lúpus para chamar mais atenção para a doença e para seu impacto sobre milhões de pessoas em todo o mundo.

Sobre a Federação Mundial do Lúpus

A Federação Mundial do Lúpus (WLF) é uma coalizão de organizações de pacientes que sofrem de lúpus, unidas para melhorar a qualidade de vida de todos as pessoas afetados pela doença. Por meio de esforços coordenados entre suas afiliadas, a federação trabalha para ampliar iniciativas globais que gerem maior conscientização e compreensão sobre o lúpus, oferecer informações e serviços para as pessoas que sofrem com a doença e advogar em benefício dessas pessoas.

