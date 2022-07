Petal Maps fait de la navigation une expérience immersive et réaliste

Pendant la navigation, les dispositifs de guidage sur la voie et l'affichage agrandi des intersections facilitent une conduite sûre. L'état des routes est indiqué avec précision en raison de la myriade de données saisies et du rendu détaillé. Désormais, Petal Maps offre de nouvelles fonctionnalités telles que des effets d'éclairage en mode sombre, des points de repère en 3D, et bien plus encore, grâce à une technologie sophistiquée comme le rendu à grain fin. Petal Maps met à la disposition des utilisateurs des cartes plus réalistes et plus intéressantes, élevant ainsi l'expérience de navigation.

Petal Maps vous guide avec des effets de lumière vifs

Essayer de trouver son chemin peut être assez délicat. Les rues que vous traversez sont probablement très différentes de ce que vous voyez sur l'écran de votre téléphone, et les différences d'éclairage peuvent vous déstabiliser. Et en mode nuit, les lampadaires font partie intégrante du monde réel. Afin d'optimiser la situation réelle, Petal Maps ajoute des lumières du soir pour simuler les effets des routes la nuit, y compris les effets d'éclairage des rues et des bâtiments, et offre un niveau de précision et de détail cartographique plus élevé.

Cette fonctionnalité s'avérera pratique pour les utilisateurs qui apprécient un niveau de détail plus complet. Par exemple, lorsque les bâtiments d'une ville s'illuminent, cela signifie à l'utilisateur qu'il fait nuit à l'endroit recherché. Grâce à cela, les utilisateurs seront en mesure de mieux faire correspondre les directions sur Petal Maps à leur environnement, même avec le changement d'éclairage.

Découvrez votre environnement dans les moindres détails grâce aux points de repère en 3D

Petal Maps a créé environ 26 000 modèles de bâtiments en blanc et des effets 3D pour 100 sites emblématiques comme la tour Eiffel, le London Eye et la tour de Kuala Lumpur, entre autres. Avec les points de repère en 3D de Petal Maps, les utilisateurs ont la possibilité de voir de manière plus détaillée les points de repère célèbres de la région et peuvent même voyager dans le monde entier dans leur tête, sans même avoir à mettre le pied dehors. Les repères 3D reproduisent les conditions réelles de ces sites célèbres dans toute leur complexité, offrant aux utilisateurs plus de subtilité et de nuance lorsqu'ils trouvent leur chemin.

En plus des points de repère en 3D, les cartes Petal Maps offrent également une carte en 3D plus réaliste avec des éléments tels que la météo, les arbres, l'heure, etc. Les effets 3D apportent de nouvelles perspectives aux utilisateurs, qui peuvent identifier où ils se trouvent ou où ils souhaitent se rendre en faisant correspondre les moindres détails vus sur leur écran Petal Maps à ce qui se trouve devant leurs yeux dans la réalité.

Les couches de température et de précipitations et le système de classification des couleurs de Petal Maps donnent vie à votre monde

De plus, la dernière mise à jour de Petal Maps rend l'expérience de navigation plus intéressante avec ses nouvelles couches de température et de précipitations, et les couleurs naturelles des paysages pour les cartes.

Les gens pensent souvent que trouver un chemin ou essayer de lire une carte est ennuyeux ou fastidieux. Mais Petal Maps s'efforce de restituer le monde réel et améliore l'authenticité et la précision des cartes et de la navigation pour offrir une expérience intéressante.

Petal Maps intègre un riche éventail de couches cartographiques, telles que le terrain et la météo, afin de reproduire les conditions du monde réel. Les utilisateurs pourront ainsi visualiser les conditions météorologiques et les températures. Cela permet aux utilisateurs de se préparer en conséquence. Les utilisateurs peuvent directement visualiser les conditions météorologiques à proximité de la destination et le long de l'itinéraire à partir de la couche appropriée sans avoir à ouvrir plusieurs prévisions météorologiques - par exemple, pour sortir leur parapluie s'ils se dirigent vers une zone de forte pluie. De plus, les subtilités ajoutées donnent vie à la carte.

Les utilisateurs peuvent passer à différentes couches de la carte Météo, comme la température et les précipitations, via la commande de changement de couche, située dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de Petal Maps. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Sélectionner la couche, puis choisir la couche météo, et sélectionner la couche de température/précipitation pour effectuer le changement.

Petal Maps applique également un système de classification des couleurs qui est fidèle aux environnements du monde réel, rendant les caractéristiques géographiques comme les plans d'eau, les espaces verts et les montagnes tout à fait conformes à la façon dont les utilisateurs perçoivent leur monde. Cela rend la navigation beaucoup plus engageante, car vous pouvez admirer des vues pittoresques de magnifiques corps naturels et plus encore depuis votre écran.

Les fonctions personnalisées de Petal Maps pimentent votre expérience de navigation

La dernière mise à jour est également accompagnée de skins personnalisés pour chacune des quatre saisons - printemps, été, automne et hiver, ce qui permet de varier votre expérience de navigation. Pour passer à un habillage personnalisé, il suffit de se rendre sur Ma Page et d'aller dans Paramètres à partir de là et de modifier vos paramètres d'affichage.

Si vous souhaitiez en savoir plus sur vos habitudes de voyage, le rapport des déplacements de Petal Maps est fait pour vous. Petal Maps générera un rapport basé sur votre comportement d'utilisateur et vous enverra périodiquement ce rapport par le biais de notifications push, afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de vos habitudes de déplacement.

De plus, Petal Maps fournit aux utilisateurs le mode Croisière. Lorsque la page d'accueil Petal Maps affiche une vitesse supérieure à 15km/h et dure plus de 10s, le mode croisière se déclenche. Après avoir activé le mode de croisière, un message vocal vous indique la présence de caméras, les limites de vitesse et les conditions routières sur la route à parcourir. Cela facilite la navigation.

Avec ses affichages sophistiqués et intuitifs au premier coup d'œil, la toute nouvelle version de Petal Maps vous guidera vers le chemin que vous devez emprunter de manière ludique et immersive.

Petal Maps continue d'évoluer pour offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive. Grâce à des couches riches et immersives, des points de repère en 3D et un éclairage nocturne, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de visualisation cartographique plus réaliste qui les relie au monde qui les entoure.

(Les caractéristiques de Petal Maps peuvent varier selon les pays/régions et sont soumises aux conditions du monde réel)

Voici est le lien direct pour Petal Maps : https://petalmaps.dre.agconnect.link/pvB6pK

