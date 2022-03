Petale está reinventando a gestão de ativos financeiros para conquistar um mercado avaliado em várias centenas de bilhões de euros

Com sua posição diferenciada, a Petale oferece a seus clientes serviços financeiros e digitais inovadores, que os capacita a certificar digitalmente e monetizar ativos físicos ou digitais por meios de processos inovadores técnicos, jurídicos e de "tokenização" (securitização em blockchain). A oferta de serviços da Petale também possibilita investir no ativo de criptomoedas da Petale, que oferece acesso exclusivo a produtos tokenizados colateralizados por meio de um fundo de investimento especializado em projetos digitais, ecológicos e estratégicos e mercados de capitais.

A Petale já está envolvida em mais de 300 milhões de euros em oportunidades de investimento e está colaborando ativamente com gestores de ativos, investidores qualificados e empresas ativas nessa inovação. A blockchain Petale, que registra todos os ativos sob gestão, foi desenvolvida em conformidade com as regulamentações europeias. É um registro compartilhado, transparente e inalterável que viabiliza o processo de registro de transações financeiras e monitora o status e a apreciação dos ativos digitais.

"A visão da Petale é um projeto intergeracional que trabalha para promover uma evolução na infraestrutura financeira e para deixar para as gerações futuras um sistema financeiro mais eficiente, robusto e transparente. Nossa ambição é tornar os investimentos acessíveis para todas as pessoas, para tornar as finanças mais inclusivas", observou Babacar N. Seck, presidente-fundador do Petale Group.

Com a tokenização, a Petale está redefinindo a propriedade, democratizando o acesso a produtos fracionários rentáveis e oferecendo aos clientes um aplicativo líder do setor para gerenciar e desenvolver seus ativos.

Combinando conceitos de blockchain com serviços financeiros tradicionais e digitais, a Petale traz uma proposta de valor inovadora para, em última instância, ajudar a financiar a economia real.

