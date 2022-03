Petale renouvelle la gestion d'actifs financiers en partant à la conquête d'un marché de plusieurs centaines de milliards d'euros

Avec ce positionnement unique, Petale met à la disposition de ses clients des services financiers et digitaux innovants permettant de certifier et de monétiser de façon numérique son patrimoine physique ou digital par des procédés d'innovation techniques, juridiques et de «tokénisation » (titrisation sur blockchain). L'offre permet également d'investir dans le crypto actif «Petale» qui donne un accès exclusif à des produits tokenisés et ayant en collatéral son fonds d'investissement spécialisé dans le digital, le «green », les projets stratégiques et le marché des capitaux.

Petale compte déjà̀ plus de 300 Millions d'euros d'opportunités d'investissement et collabore activement avec des gestionnaires d'actifs, des investisseurs qualifiés et des entreprises engagées dans cette innovation. La blockchain de Petale qui consigne tous les actifs sous gestion, a été développée en conformité avec la réglementation Européenne. Elle constitue un grand livre partagé, transparent et inaltérable qui facilite le processus d'enregistrement des transactions financières et le suivi des actifs réels et numériques et leur appréciation.

«La vision de Petale est celle d'un projet intergénérationnel qui œuvre pour l'évolution des infrastructures financières et la transmission vers les générations futures d'une finance plus performante, robuste et transparente. Notre ambition est de rendre l'investissement accessible à tous pour une finance plus inclusive » Babacar N. Seck, Président Fondateur de Petale Group.

La tokenisation permet à Petale de repenser la notion de propriété́, de démocratiser l'accès aux produits fractionnés rentables et d'offrir aux clients l'une des meilleures applications pour gérer et fructifier leur patrimoine.

En combinant les concepts de la blockchain, avec la finance traditionnelle et les services financiers numériques, Petale constitue une proposition de valeur disruptive pour contribuer in-fine au financement de l'Économie réelle.

