Peter Herweck rejoint Warburg Pincus en tant que cadre en résidence pour soutenir le groupe européen de technologie

L'ancien PDG de Schneider Electric apporte son expérience en matière de leadership industriel et logiciel à l'échelle mondiale

Londres, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Warburg Pincus, pionnier du placement dans les valeurs de croissance mondiale en capital-investissement, a annoncé aujourd'hui la nomination de Peter Herweck en tant que cadre en résidence, travaillant avec le groupe européen de technologie de l'entreprise. Dans le cadre de ses fonctions, M. Herweck travaillera avec Warburg Pincus à l'identification et à l'évaluation de nouvelles opportunités d'investissement dans les secteurs des logiciels et des technologies. Il jouera également un rôle actif dans la création de valeur au sein du portefeuille existant de l'entreprise.

M. Herweck apporte plus de trois décennies d'expérience opérationnelle au niveau mondial et une expertise sectorielle approfondie dans les domaines de l'automatisation industrielle, des logiciels industriels et des systèmes énergétiques. Dernièrement, il a été PDG de Schneider Electric, après avoir été Président-directeur général d'AVEVA. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Siemens, dont celui de directeur de la stratégie du groupe.

« Je suis ravi de rejoindre Warburg Pincus pour soutenir les efforts d'investissement continus de la société dans les entreprises technologiques transformatrices », a déclaré Peter Herweck. « Tout au long de ma carrière, je n'ai eu de cesse de réfléchir sur la manière dont l'innovation pouvait favoriser l'efficacité, la sécurité et la durabilité. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Peter », a déclaré Carl von Baumbach, directeur de Warburg Pincus. « Sa vision stratégique, sa connaissance approfondie du domaine et son expérience de la mise à l'échelle de plateformes technologiques mondiales seront extrêmement précieuses, car nous continuons à investir dans les tendances technologiques séculaires et à aider les entreprises de notre portefeuille à libérer tout leur potentiel. »

M. Herweck est actuellement administrateur indépendant au conseil d'administration de Teradyne (TER). Il est titulaire d'un MBA de la Wake Forest University, a suivi le Programme avancé en gestion de la Harvard Business School et est titulaire de diplômes d'ingénieur de l'Université de Metz (France) et de HTW Saar (Allemagne).

