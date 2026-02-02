$1 de cada pizza en forma de corazón será donado a Children's Miracle Network en Arizona, California, Nuevo México y Texas

PHOENIX, 26 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Peter Piper Pizza vuelve a compartir el amor con el regreso por tercer año consecutivo de su ya tradicional pizza en forma de corazón. La pizza en forma de corazón estará disponible hasta el 1 de marzo, y por cada pizza vendida se donará $1 dólar a Children's Miracle Network Hospitals para apoyar a hospitales infantiles locales.

PETER PIPER PIZZA COMPARTE EL AMOR CON EL REGRESO DE SU PIZZA EN FORMA DE CORAZÓN

La pizza en forma de corazón es una pizza grande de pepperoni, preparada con la masa fresca y elaborada a mano que distingue a Peter Piper Pizza, ideal para celebrar la temporada del amor y la amistad con familia y amigos.

Nuevo este año, y únicamente disponible en restaurantes de Arizona, Peter Piper Pizza ofrecerá el Sweetheart Special hasta el 14 de febrero. Esta promoción incluye una pizza grande en forma de corazón de pepperoni y un postre OREO® Crunch o Cinnamon Crunch tamaño regular por $22.99. Al igual que la pizza en forma de corazón, $1 de cada Sweetheart Special vendido será donado a Children's Miracle Network.

"Esta campaña se ha convertido en una tradición muy especial para nosotros y para nuestros invitados", expresó Genaro Perez, Chief Marketing Officer de Peter Piper Pizza. "El año pasado recaudamos más de $27,000, y con el Sweetheart Special buscamos seguir creciendo este esfuerzo y ofrecer más formas para que las familias apoyen la salud infantil".

Los fondos recaudados a través de la venta de la pizza en forma de corazón y del Sweetheart Special serán destinados directamente al fondo Greatest Needs (mayores necesidades) de los hospitales afiliados a Children's Miracle Network en 11 ciudades de Arizona, California, Nuevo México y Texas, permitiendo que cada hospital destine los recursos a las áreas donde más se necesitan.

Listado de hospitales beneficiados por ciudad:

Santa Fe, Nuevo México – UNM Children's Hospital

Arlington, Texas – Cook Children's Medical Center

– Cook Children's Medical Center Corpus Christi y Valle del Río Grande, Texas – Driscoll Children's Hospital

– Driscoll Children's Hospital Dallas, Texas – Children's Health

– Children's Health El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México – El Paso Children's Hospital

– El Paso Children's Hospital Houston, Texas – Texas Children's Hospital

– Texas Children's Hospital Phoenix, Arizona – Phoenix Children's

– Phoenix Children's San Antonio, Laredo, Eagle Pass y Victoria, Texas – CHRISTUS Children's

– CHRISTUS Children's Yuma, Arizona y National City, California – Rady Children's Hospital

– Rady Children's Hospital Tucson, Arizona – Tucson Medical Center

– Tucson Medical Center Waco, Temple y Bryan, Texas – Baylor Scott & White McLane Children's Medical Center

"Esta campaña se ha convertido rápidamente en uno de los momentos más especiales de nuestro año, demostrando cómo una tradición local puede generar un impacto real en la vida de los niños", señaló Julie Breckenkamp, vicepresidenta de alianzas corporativas de Children's Miracle Network Hospitals. "Nuestra alianza con Peter Piper Pizza es un gran ejemplo de cómo el apoyo comunitario fortalece la atención médica infantil. Cada dólar recaudado ayuda a que los hospitales brinden atención que cambia vidas y tratamientos innovadores".

Las pizzas en forma de corazón estarán disponibles en restaurantes participantes para disfrutarse en el restaurante, así como para llevar y entrega a domicilio a través de pedidos en línea.

Para más información, visita peterpiperpizza.com. Para conocer las ultimas noticias de Peter Piper Pizza sigue a @peterpiperpizza en Instagram y Facebook.

Acerca de Peter Piper, LLC

Peter Piper, LLC, una filial de propiedad total de CEC Entertainment, LLC, fue fundada en Glendale, Arizona, en 1973. Peter Piper Pizza ofrece comida, entretenimiento y opciones para llevar con el ambiente de una pizzería de barrio y una cultura centrada en "Diversión en cada bocado" en sus más de 120 locales en EE.UU. y México.

Peter Piper Pizza se enorgullece de preparar su masa de pizza fresca todos los días y de ofrecer comida y diversión de la más alta calidad para reconectar a familias y amigos. Con tecnología moderna, juegos, los siempre populares buffets de almuerzo ilimitado entre semana y cerveza para adultos, Peter Piper Pizza atrae tanto a padres como a niños.

La marca apoya la educación infantil a través de eventos de recaudación y dona más de $600,000 anuales a escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la educación y el desarrollo infantil. Para más información, visita peterpiperpizza.com.

Acerca de Children's Miracle Network

Desde hace más de 40 años, Children's Miracle Network® ha sido un símbolo de esperanza para niños que necesitan atención médica. Como una de las principales organizaciones dedicadas a la salud infantil, reúne a personas, marcas y programas para recaudar fondos esenciales para hospitales infantiles en Estados Unidos y Canadá.

Cada donativo beneficia directamente al hospital infantil local, apoyando desde atención médica especializada y equipo avanzado hasta investigación innovadora y apoyo a las familias.

Más información en cmn.org.

