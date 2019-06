Peter Villegas, Vicepresidente y Jefe de Asuntos Latinos de Coca-Cola recibirá el premio a la Excelencia Corporativa de Negocios Now

CHICAGO, 13 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Peter R. Villegas, Vicepresidente y Jefe de Asuntos Latinos de The Coca-Cola Company, recibirá el Premio a la Excelencia Corporativa-2019 durante la gala de Negocios Now Who's Who in Hispanic Chicago.

BMO Harris Bank será el patrocinador principal del evento, que tendrá lugar en el Hyatt Regency Chicago, el 12 de julio venidero.

Como ejecutivo nacional de la compañía, Peter desarrolla y supervisa la ejecución de estrategias locales, regionales y nacionales que posicionan a Coca-Cola como un corporativo líder en la comunidad hispana de los EE. UU., además de administrar las relaciones con líderes hispanos clave en todo el país.

Comenzando como cajero bancario, Peter ha pasado sus 25 años de carrera en el área corporativa de Estados Unidos trabajando en varios puestos en la industria financiera, y en los últimos 15 en puestos gerenciales clave.

Antes de Coca-Cola, Villegas se desempeñó como Vicepresidente y Gerente Senior en la Oficina de Responsabilidad Corporativa de JPMorgan Chase, y también fue Copresidente de la Junta de Global Adelante y el Grupo de Recursos de Negocios Latinos de JPMorgan Chase; una organización con más de 7.000 miembros a nivel mundial.

"Peter ha tenido una increíble carrera profesional que lo ha llevado a ser un ejecutivo de excelencia en grandes corporaciones como Chase Bank y ahora en Coca-Cola, posicionándose como uno de los principales líderes latinos en los Estados Unidos", dijo Clemente Nicado, Publisher de Negocios Now.

Lanzada en 2014, "Who's Who in Hispanic Chicago Gala Event and Special Edition" es una iniciativa única para reconocer el liderazgo dentro de la comunidad hispana de Chicago y el país.

Otros cuatro líderes latinos también serán galardonados en el evento: Camerino González, fundador de los restaurantes Los Comales (Lifetime Achievement Award); Socorro Vásquez, presidenta de Toro Construction Corp (Latinas in Business Award) Daniel Arce, CEO de Tropical Optical, (Business of the Year;) y José R. Sánchez, presidente de Norwegian American Hospital (Community Champion Award).

Por último, Jamie Rhee, Comisionada del Departamento de Aviación de Chicago, recibirá el premio "El Amigo de Negocios Now".

Otros patrocinadores incluyen ComEd, Wintrust, Peoples Gas, Remy Martin, Northeastern University, Coca Cola, MZI, GSG Consultants y Salvador Insurance.

Fundada en 2007, Negocios Now es una publicación reconocida a nivel nacional y galardonada. Clemente Nicado, el fundador de Negocios Now, también fue nombrado por la NAHP "Editor Latino del Año" en 2018.

