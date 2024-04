Petnow a été sélectionné pour présenter un projet sur la scène des nouvelles idées en tant qu'unique présentateur coréen au salon Interzoo 2024

Préparez-vous à découvrir l'application biométrique pour chiens et chats avec une nouvelle fonctionnalité de recherche des animaux perdus.

SÉOUL, Corée du Sud, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. a annoncé que la société transmettra son message le 10 mai 2024 à 10 heures sur la scène des nouvelles idées du salon Interzoo pour présenter la mise à jour du système de géolocalisation des animaux perdus apportée à l'application. L'application qui permet d'identifier les chiens et les chats par de simples scans à l'aide de téléphones portables sans scanners ou étiquettes dédiés, propose une nouvelle fonctionnalité aux propriétaires d'animaux de compagnie qui recherchent des mesures de protection supplémentaires.

Jesse Joonho Lim, PDG de Petnow Inc. a déclaré : « La fonction de localisation des animaux perdus est notre réponse aux utilisateurs et aux clients potentiels qui nous ont demandé comment notre identification biométrique des animaux de compagnie peut aider les animaux perdus à retrouver leurs propriétaires. Grâce au pouvoir des communautés, je suis convaincu que nous faisons un pas de plus vers un monde sans animaux perdus. » Johnny Jaewon Shin, directeur du développement commercial de Petnow Inc. a ajouté : « Nous sommes prêts à collaborer avec les acteurs de l'industrie des animaux de compagnie qui souhaitent utiliser notre application, et toute personne intéressée est invitée à nous rendre visite au salon Interzoo. »

La mise à jour de la fonctionnalité de recherche des animaux perdus sera disponible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play le 14 mai 2024, dans les pays sélectionnés, notamment l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. L'application et le service seront fournis gratuitement aux propriétaires d'animaux. L'entreprise sera présente au stand 6 du pavillon 4-144 dans le hall 4 du Messezentrum Nurenberg, où se tiendra le salon Interzoo 2024 du 7 au 10 mai 2024, pour accueillir les visiteurs et répondre aux demandes d'informations commerciales.

À propos de Petnow Inc. : Petnow Inc. est une entreprise de développement d'identification d'animaux de compagnie basée à Séoul, en République de Corée. La société a publié le premier article sur l'identification des chiens par l'IA grâce aux empreintes nasales dans la revue IEEE Access en mars 2021, avant d'être sélectionnée parmi les lauréats du prix Best of Innovation au CES 2022. Après avoir été présentée dans les médias mondiaux, notamment la BBC, CBS, Reuters et Fox News, l'entreprise a continué à se faire connaître en étant sélectionnée comme TechCrunch Startup Battlefield 200, comme finaliste à SuperZoo 2023 et comme lauréate de l'iF Design Award 2024.

Petnow Inc. a commencé à tester sa solution intégrée au registre national des animaux de compagnie, ainsi que la vente de régimes d'assurance pour les propriétaires d'animaux vérifiés avec l'application en Corée du Sud. L'entreprise s'efforce d'introduire des mesures d'identification respectueuses du bien-être des animaux et des régimes d'assurance pour animaux de compagnie plus abordables afin d'alléger le fardeau des propriétaires d'animaux de compagnie et de concrétiser sa vision de la construction d'un monde meilleur où il fait bon vivre avec les animaux de compagnie.