Petnow wurde ausgewählt, um auf der Fresh Ideas Stage als einziger koreanischer Präsentator auf der Interzoo 2024 zu pitchen

Freuen Sie sich auf die Biometrics App für Hunde und Katzen mit der aktualisierten Lost & Found-Funktion.

SEOUL, Südkorea, 29. April 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. kündigte an, dass das Unternehmen am 10. Mai 2024 um 10 Uhr auf der Interzoo Fresh Ideas Stage seine Botschaft verkünden wird, um sein Update des ortsbasierten Lost- & Found-Systems für die App zu enthüllen. Die App, die Hunde und Katzen durch einfache Scans mit Mobiltelefonen ohne spezielle Scanner oder Marken identifizieren kann, fügt eine weitere Funktion für Haustierbesitzer hinzu, die nach zusätzlichen Schutzmaßnahmen suchen.

Petnow is coming to Interzoo 2024 in Nuremberg, Germany

Dr. Jesse Joonho Lim, der Geschäftsführer von Petnow Inc., sagte: „Die ortsbezogene Lost- & Found-Funktion ist unsere Antwort auf die Frage von Nutzern und potenziellen Kunden, wie unsere biometrische ID für Haustiere dabei helfen kann, entlaufene Tiere wieder mit ihren Besitzern zu vereinen." Er betonte auch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den Kräften der Gemeinschaften der Welt ohne verloren gegangene Tiere einen Schritt näherkommen." Johnny Jaewon Shin, Manager für Unternehmensentwicklung von Petnow Inc. erklärte: „Wir sind offen für eine Zusammenarbeit mit Akteuren der Heimtierbranche, die unsere App nutzen wollen, und wer Interesse an einem Gespräch hat, kann uns gerne auf der Interzoo besuchen."

Das Update unserer Lost- & Found-Funktion kommt am 14. Mai 2024 in den Apple App Store und Google Play und ist in ausgewählten Ländern wie Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien verfügbar. Die App und der Service werden den Tierhaltern kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen wird am Messestand 6 von Stand 4-144 in Halle 4 des Messezentrums Nürnberg ausstellen, wo die Interzoo 2024 vom 7. bis 10. Mai 2024 stattfindet, um Besucher zu begrüßen und Geschäftsanfragen zu beantworten.

Informationen zu Petnow Inc: Petnow Inc. ist ein Unternehmen zur Entwicklung von Haustierkennzeichnungen mit Sitz in Seoul, Republik Korea. Das Unternehmen veröffentlichte im März 2021 auf IEEE Access den ersten Artikel über die KI-gestützte Identifizierung von Hunden anhand von Nasenabdrücken und wurde anschließend auf der CES 2022 zu einem der Preisträger der Best of Innovation gewählt. Während das Unternehmen in globalen Medien wie BBC, CBS, Reuters und Fox News vorgestellt wurde, hat es sich durch die Aufnahme in das TechCrunch Startup Battlefield 200, den zweiten Platz beim SuperZoo 2023 und den iF Design Award 2024 weiter einen Namen gemacht.

Petnow Inc. hat in Südkorea mit einem Pilotversuch begonnen, bei dem die Lösung in das nationale Haustierregister integriert wird, sowie mit dem Verkauf von Haustierversicherungen für verifizierte Haustierbesitzer über die App. Das Unternehmen hat sich bemüht, tierschutzfreundliche Identifizierungsmaßnahmen einzuführen und erschwinglichere Versicherungstarife für Heimtiere anzubieten, um die Belastung der Heimtierbesitzer zu verringern und seine Vision einer besseren Welt für das Leben mit Heimtieren zu verwirklichen.

