Petnow consigue el puesto número uno en el concurso de ideas frescas de Interzoo 2024

Conozca la aplicación biométrica para perros y gatos en Viva Technology 2024 en París.

SEUL, Corea de Sur, 23 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. anunció que la compañía ha sido elegida ganadora del Concurso de Ideas Frescas de Interzoo 2024. La idea de ayudar a los animales perdidos a reunirse con sus dueños se ha trasladado a la aplicación Petnow, con sus mejoras de objetos perdidos y encontrados basadas en la ubicación integradas con la biometría de sus mascotas. La empresa también asistirá a Viva Technology 2024 para atraer aún más a los actores de la industria de las mascotas en toda Europa.

Petnow at VivaTech; Booth L15-014 of Paris Porte de Versailles

El consejero delegado de Petnow Inc., el Dr. Jesse Joonho Lim declaró, "Seguimos demostrando nuestra competitividad ganando el premio a la innovación CES, el premio iF Design y más. Podrá descubrir cómo y por qué en VivaTech". Johnny Jaewon Shin, gerente de desarrollo comercial de Petnow Inc., también mencionó: "Estamos encantados de responder a aquellas consultas relacionadas con la licencia de la solución biométrica para mascotas. Todas las autoridades y empresas de toda Europa están invitadas a reunirse con nosotros en VivaTech".

Petnow expondrá en el stand L15-014 de la Paris Expo Porte de Versailles, donde se llevará a cabo Viva Technology del 22 al 25 de mayo de 2024. La empresa emergente de tecnología para mascotas con sede en Corea del Sur ha estado realizando pruebas piloto de la integración de su biometría para mascotas con el registro de mascotas coreano y el sistema de seguro de mascotas para verificar esas mascotas para su administración. Con el objetivo de construir un mundo sin animales perdidos, la empresa ha estado desarrollando medidas de identificación respetuosas con el bienestar animal y cooperando para reducir la carga de los dueños de mascotas mediante la introducción de planes de seguro para mascotas más asequibles.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2418028/240521_Petnow_Inc__VivaTech_2024_Press_Release.jpg