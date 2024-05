Petnow obtient la première place du concours Fresh Ideas au salon Interzoo 2024

Découvrez l'application biométrique pour chiens et chats au salon Viva Technology 2024 à Paris.

SÉOUL, Corée du Sud, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. a annoncé que la société avait été choisie comme vainqueur du concours Fresh Ideas d'Interzoo 2024. L'idée d'aider les animaux perdus à retrouver leurs propriétaires a été introduite dans l'application Petnow, avec ses améliorations basées sur la localisation et la biométrie des animaux de compagnie. La société sera également présente lors du salon Viva Technology 2024 pour attirer davantage d'acteurs de l'industrie des animaux de compagnie à travers l'Europe.

Petnow at VivaTech; Booth L15-014 of Paris Porte de Versailles

Le PDG de Petnow Inc., Jesse Joonho Lim, a déclaré : « Nous avons continué à prouver notre compétitivité en remportant le prix de l'innovation du CES, l'iF Design Award, et plus encore. Vous pourrez découvrir comment et pourquoi dans VivaTech. » Johnny Jaewon Shin, directeur du développement commercial de Petnow Inc., a également indiqué : « Nous sommes heureux de répondre à ces demandes concernant l'octroi de licences pour la solution de biométrie pour animaux de compagnie. Toutes les autorités et les entreprises à travers l'Europe sont invitées à nous rencontrer chez VivaTech. »

Petnow exposera au stand L15-014 de Paris Expo Porte de Versailles, où se tiendra Viva Technology du 22 au 25 mai 2024. La startup de technologie pour animaux de compagnie basée en Corée du Sud a testé l'intégration de la biométrie de ses animaux avec le registre coréen des animaux de compagnie et le système d'assurance des animaux de compagnie pour vérifier ces animaux pour la gestion. Ayant l'objectif de bâtir un monde sans animaux perdus, l'entreprise a élaboré des mesures d'identification respectueuses du bien-être des animaux et coopéré pour réduire le fardeau des propriétaires d'animaux de compagnie en introduisant des plans d'assurance pour animaux de compagnie plus abordables.

