Petnow gewinnt koreanisch-deutschen Innovationspreis und strebt auf der SLUSH 2024 eine nordische Expansion an

Südkoreanischer Marktführer im Bereich Heimtier-ID erhält Anerkennung für KI-Lösungen und strebt Partnerschaften in Finnland an

SEOUL, Südkorea, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc., der südkoreanische Anbieter von biometrischer Haustieridentifikation und dem ortsbasierten „PetWayHome"-Wiederfindungsdienst für entlaufene Haustiere, gab bekannt, dass das Unternehmen als Preisträger des Innovation in Business Award ausgewählt wurde. Die von der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer veranstalteten 10. KGCCI Innovation Awards werden offiziell vom koreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie und dem Ministerium für KMU und Start-ups gesponsert. Petnow wurde für seine Bemühungen ausgezeichnet, Pionierarbeit in der Haustierbranche zu leisten und gleichzeitig mit seiner KI-Technologie öffentliche Interessen zu verfolgen.

Photo of KGCCI Innovation Awards 2024 with Tai Yoen Choi (Director of KGCCI), Johnny Shin (BD Manager of Petnow), Dr. Jesse Lim (CEO of Petnow), H.E. Ki-moon Ban (GGGI President & Chair and former UN Secretary-General), and Nils Müller (CEO of TRENDONE & Awards juror).

Dr. Jesse Lim, Gründer und Geschäftsführer von Petnow Inc. erklärte: „Wir haben unsere Wettbewerbsfähigkeit durch den Gewinn des Fresh Ideas Contest auf der Interzoo 2024 unter Beweis gestellt und unseren Kundenstamm in Deutschland durch die Teilnahme am Global Market Expansion Program mit Unterstützung der Start2Group in München erweitert." Er betonte außerdem: „Wir freuen uns darauf, auf dem kommenden SLUSH-Event in Finnland mit potenziellen Partnern in Kontakt zu treten, insbesondere mit verschiedenen Stadtverwaltungen, Tierversicherern und Anbietern von Tierkliniksoftware."

Mit Unterstützung der Seoul Business Agency wird Petnow am SLUSH und dessen Community-Nebenevent „K-Startup Demo Day with Vertical" teilnehmen, das am 18. November im Maria01 (Lars Sonck Venue) stattfindet. Alle Akteure der Heimtierbranche, die an einer persönlichen Begegnung mit Petnow interessiert sind, können sich auf der Website von Lyyti für die Teilnahme registrieren.

Informationen zu Petnow Inc: Die Petnow-App wurde als tierschutzfreundliche Maßnahme zur Identifizierung von Haustieren entwickelt und in 19 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika verbreitet, um Hunde durch Scannen ihrer Nasen zu erkennen, die wie Fingerabdrücke einzigartig sind. Es ist auch die erste App, die die Gesichtserkennung von Katzen unterstützt und zwei Arten der beliebtesten Haustiere identifizieren kann. Seit dem Gewinn des „Best of Innovation" auf der CES 2022 hat sich das Unternehmen den SuperZoo 2023 NPS Award und den iF Design Award 2024 gesichert. Das Unternehmen arbeitet weltweit mit Versicherern, Behörden und Lizenznehmern zusammen, um seine Anwendungen mit dieser Technologie aktiv zu ergänzen.

