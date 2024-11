Petnow remporte le prix de l'innovation germano-coréen et vise une expansion nordique à SLUSH 2024

Le leader sud-coréen de l'identification des animaux de compagnie récompensé pour ses solutions d'IA vise des partenariats en Finlande

SÉOUL, Corée du Sud, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc., le fournisseur sud-coréen de services d'identification biométrique des animaux de compagnie et du service de récupération des animaux perdus basé sur la localisation « PetWayHome », a annoncé que l'entreprise avait été choisie comme lauréate du prix de l'innovation dans les affaires. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie germano-coréenne (KGCCI), le 10ᵉ prix de l'innovation de la KGCCI est officiellement parrainé par le ministère coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie et par le ministère des PME et des start-ups. Petnow a été récompensée pour ses efforts de pionnière dans le secteur des technologies pour animaux de compagnie tout en poursuivant l'intérêt général grâce à sa technologie d'intelligence artificielle.

Photo of KGCCI Innovation Awards 2024 with Tai Yoen Choi (Director of KGCCI), Johnny Shin (BD Manager of Petnow), Dr. Jesse Lim (CEO of Petnow), H.E. Ki-moon Ban (GGGI President & Chair and former UN Secretary-General), and Nils Müller (CEO of TRENDONE & Awards juror).

Jesse Lim, fondateur et PDG de Petnow Inc. a déclaré : « Nous avons prouvé notre compétitivité en remportant le concours Fresh Ideas à Interzoo 2024, tout en élargissant notre clientèle en Allemagne en participant au Global Market Expansion Program avec l'aide de Start2Group à Munich. » Il a également souligné : « Nous sommes impatients d'entrer en contact avec des partenaires potentiels, à savoir diverses municipalités, les assureurs pour animaux de compagnie et les fournisseurs de logiciels pour cliniques vétérinaires, lors du prochain salon SLUSH en Finlande. »

Soutenue par l'Agence commerciale de Séoul, Petnow participera à SLUSH et à son événement parallèle communautaire « K-Startup Demo Day with Vertical » qui se tiendra à Maria01 (Lars Sonck Venue) pour faire un pitch le 18 novembre. Tous les acteurs de l'industrie des animaux de compagnie intéressés par une rencontre en personne avec Petnow sont invités à s'inscrire à l'avance sur le site Web de Lyyti.

À propos de Petnow Inc. : Développée pour offrir une solution d'identification des animaux de compagnie respectueuse du bien-être des animaux, l'application Petnow a été distribuée dans 19 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Elle permet de reconnaître les chiens en scannant leur truffe, qui est unique comme les empreintes digitales. C'est également la première application à prendre en charge la reconnaissance faciale des chats, qui permet d'identifier les deux types d'animaux de compagnie les plus populaires. Depuis qu'elle a remporté le prix Best of Innovation au CES 2022, l'entreprise a obtenu le SuperZoo 2023 NPS Award et l'iF Design Award 2024. L'entreprise collabore avec des assureurs, des ministères et des détenteurs de licences dans le monde entier afin d'ajouter activement son application utilisant la technologie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555222/PetNow.jpg