Petnow weitet seine App zur biometrischen Identifizierung von Haustieren mit deutschsprachiger Unterstützung auf der IFA Berlin auf weitere europäische Länder aus

Die App hat sich in mehreren Ländern als tierfreundliche Alternative zu Mikrochips einen Namen gemacht.

BERLIN, 25. August 2023 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. gibt mit Freude die Ausweitung seiner App zur biometrischen Identifizierung von Hunden und Katzen ab dem 29. August auf weitere europäische Länder bekannt, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Ungarn, Polen und die Tschechische Republik. Die App wird auf der bevorstehenden IFA Berlin 2023 ihr Debüt feiern.

Petnow gilt als Vorreiter im Bereich innovativer KI-Technologie und hat eine Lösung entwickelt, mit der Tiere anhand ihrer charakteristischen Nasen und Gesichter identifiziert werden können, selbst wenn sie in Bewegung sind. Seit ihrer erfolgreichen Markteinführung in Südkorea und den Vereinigten Staaten hat die Petnow-App prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten, darunter den Best of Innovation Award auf der CES 2022 und den New Products Award auf der SuperZoo 2023. Die App hat auch in den Medien große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wurde auf renommierten Plattformen wie BBC, CBS, Reuters und Fox News präsentiert.

Dr. Jesse Lim, CEO und Gründer von Petnow Inc., betonte die Bemühungen des Unternehmens um Zusammenarbeit mit verschiedenen Regierungsbehörden und Versicherungsanbietern weltweit. „Unsere Technologie wurde von staatlichen Einrichtungen für Haustiere und Versicherern in Südkorea, den Vereinigten Staaten, Kanada und Frankreich angenommen", erklärte Dr. Lim. Er fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, mit anderen Fachleuten aus der Haustierbranche in Kontakt zu treten, die gerne die Demonstration unseres Spitzenprodukts miterleben und das Potenzial der Technologie zur biometrischen Identifizierung unserer App kennenlernen möchten."

Neben der Registrierung und Verifizierung der Identität von Tieren hilft die App auch dabei, entlaufene Haustiere wieder mit ihren Besitzern zusammenzubringen. Akteure der Branche, darunter Versicherer und staatliche Einrichtungen für Haustiere, haben sich die hochmoderne Technologie zur Identifizierung von Petnow zunutze gemacht, um effektiv Kunden zu gewinnen, sie zu betreuen und zu analysieren.

Petnow wird auf der IFA Berlin 2023 auf dem Stand H27-455 der Messe Berlin von 9 bis 17:30 Uhr vertreten sein. Darüber hinaus wird Petnow am 2. September an der Veranstaltung „Sector Spotlight & Mini Pitch Battle: Leveraging AI/ML to drive innovation" teilnehmen und einen Mini-Pitch-Battle auf der IFA Next Stage am selben Ort austragen.

