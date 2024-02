Petnows KI-Service für verlorene und gefundene Haustiere mit Mikrochip-Ergänzungstechnologie kommt zum MWC Barcelona 2024

Petnow, die fortschrittliche biometrische Technologie zur Identifizierung von Hunden und Katzen, verändert die Art und Weise, wie entlaufene Haustiere wieder mit ihren Besitzern zusammengeführt werden können.

SEOUL, Südkorea, 19. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Petnow Inc. gab bekannt, dass das Unternehmen auf dem MWC Barcelona PetWayHome, die fortschrittlichste App mit KI zur Wiedervereinigung entlaufener Haustiere, vorstellen wird. Neben der biometrischen Technologie, mit der Hunde und Katzen anhand ihrer Nasen und Gesichter identifiziert werden können, unternimmt das Unternehmen einen weiteren Schritt nach vorn, der eine automatische Größenmessung und Rassenklassifizierung umfasst, um präzisere Ergebnisse mit einfacheren Scans zu erzielen, die die Klassifizierung von Rassen und die Messung von Größen sowie die Benachrichtigung mit Postleitzahlen-basierten Standortinformationen umfassen.

PetWayHome by Petnow: AI-Driven biometrics app for dogs and cats, reunions made easier and faster than ever.

Dr. Jesse Joonho Lim, CEO von Petnow Inc. erklärte: „Wir arbeiten mit Versicherern und Regierungsbehörden in Südkorea, Frankreich und den Vereinigten Staaten zusammen, um unsere proprietären biometrischen Daten für Haustiere einzuführen, die unabhängig vom Mikrochip-Status verwendet werden können." Er betonte auch, dass „die neue Technologie eingeführt wurde, um mögliche menschliche Fehler bei der manuellen Eingabe der Daten in die Profile ihrer Haustiere zu vermeiden, und wir freuen uns sehr darauf, sie zu präsentieren."

Die Petnow-App steht in Spanien, Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich zum Download bereit. Es hat mehr als 100.000 Nutzer rund um den Globus, und Pilotversuche in verschiedenen Ländern sind auf dem Weg, um biometrische Daten von Haustieren in die Haustierregister der entsprechenden Regionen zu integrieren. Das Unternehmen wird PetWayHome, dessen Markteinführung für das 2. Quartal 2024 geplant ist, am Stand 7A62 in Halle 7 der Fira Barcelona Gran Via auf dem MWC Barcelona vorstellen.

Informationen zu Petnow Inc: Ausgehend von der Idee, dass die Nasenabdrücke von Hunden so einzigartig sind wie Fingerabdrücke, hat das Unternehmen seine KI-Modelle und die App entwickelt, mit der die Identität von Haustieren gescannt, registriert und überprüft werden kann, indem einfach das Mobiltelefon benutzt wird. Das koreanische Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine Welt ohne entlaufene Tiere zu schaffen und die Kosten für die medizinische Versorgung von Haustieren mit erschwinglicheren Versicherungsplänen zu senken, hat seine Studie auf IEEE Access veröffentlicht und wurde mit dem CES 2022 Best of Innovation, dem SuperZoo 2023 New Products Award und dem Startup Battlefield 200 bei TechCrunch Disrupt 2023 ausgezeichnet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2340982/240214_MWC.jpg