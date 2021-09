Petrolube Oil participa do prêmio "Omnipreneurship Award 2021" para promover sustentabilidade ambiental

A Petrolube aplicará a tecnologia vencedora a seu moderno processo de reciclagem de óleo usado para utilização em outros setores. O resultado será um produto mais ecologicamente sustentável e com uma melhor relação custo-benefício. O prêmio também está alinhado com os objetivos de sustentabilidade da Saudi Vision 2030 e com os próprios valores de sustentabilidade da Petrolube.

As inscrições para a competição estarão abertas a partir de 9 de setembro de 2021 e serão encerradas em 30 de novembro de 2021. Cinco finalistas serão anunciados em fevereiro de 2022, e cada um receberá 20 mil dólares. Por fim, o vencedor receberá um milhão de dólares e assinará um acordo com a Petrolube para desenvolver ainda mais sua solução proposta.

Nessa ocasião, Sajid Saeed, CEO da Petrolube, disse: "Esse prêmio tem como objetivo aproveitar plenamente a capacidade de reciclagem e reutilização do óleo. A reciclagem do óleo é ecologicamente correta. O objetivo também é encontrar um uso construtivo para as estimadas 540 mil toneladas métricas de óleo de cozinha utilizadas na Arábia Saudita todos os anos."

"A Petrolube tem uma reputação inigualável de oferecer produtos e serviços da mais alta qualidade no setor e, portanto, estamos muito interessados, juntamente com nossos parceiros, em buscar tecnologias inovadoras para a reutilização de óleo. O desafio também reflete nosso compromisso com os Objetivos de Sustentabilidade do Programa de Transformação Nacional alinhados com a Saudi Vision 2030", ele acrescentou.

A Petrolube Oil produz mais de 250 produtos lubrificantes diferentes e exporta para 35 países do Conselho de Cooperação do Golfo, Oriente Médio, África e Ásia.

No ano passado, a Tanmiah Food Company (TFC) se classificou para o desafio de 2020, por meio do mesmo processo de pitching para o prêmio Omnipreneurship Awards. A TFC é uma empresa saudita líder em aves que buscou soluções na comunidade global para formas sustentáveis de gerar valor a partir dos resíduos gerados em suas fazendas. A competição resultou em uma abordagem de sucesso para a gestão de resíduos com a introdução de novas aplicações tecnológicas.

Informações adicionais: https://www.omnipreneurshipawards.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1611888/Petrolube_Omnipreneurship_Award_2021.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1611878/Omnipreneurship_Awards_2021_Logo.jpg

FONTE Petrolube

