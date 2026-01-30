PGYTECH startet RetroVa auf Kickstarter, ein innovatives, von der Kamera inspiriertes Erlebnis für die mobile Fotografie

NEW YORK, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- PGYTECH, eine Lifestyle-Marke für Fotografie, hat heute (29. Januar 2026) den offiziellen Start des RetroVa Vintage Imaging Kit auf Kickstarter bekannt gegeben. RetroVa wurde entwickelt, um die iPhone-Fotografie über die konventionellen Smartphone-Beschränkungen hinaus zu verbessern. Damit geht PGYTECH den nächsten Schritt, um innovative mobile Imaging-Lösungen in Profiqualität bereitzustellen und zugleich das Engagement des Unternehmens für die systematische Entwicklung von Fotozubehör sowie die tiefe Integration in den Kreativprozess von Creatorn weiter zu unterstreichen.

PGYTEACH RetroVa Vintage Imaging Kit for iPhone

RetroVa Kickstarter-Kampagne:

https://www.kickstarter.com/projects/pgytech/pgytech-retrova-vintage-imaging-kit?ref=7ztv9g

Exklusive Kickstarter-Preise mit 20 % Rabatt

RetroVa Grip Kit – 72 US-Dollar (inkl. Handygriff und Handyhülle)

RetroVa All-in-One Ultimate Set – 184 US-Dollar (komplettes Grip Kit mit Teleobjektiv)

Kampagnenzeitraum: 29. Januar 2026, 11:00 Uhr EST bis 28. Februar 2026, 11:00 Uhr EST

Neu definieren, was mobile Fotografie sein kann

Statt Smartphones als reine Schnappschuss-Tools zu betrachten, basiert RetroVa auf einer konkreten Idee: Mobile Fotografie verdient dieselbe Intention, Kontrolle und kreative Routine wie klassische Kameras.

RetroVa verwandelt iPhone 16/17 Pro und Pro Max Modelle durch eine Kombination aus physischen Bedienelementen, optischer Leistung sowie einem Design, das auf den Workflow ausgerichtet ist, in ein stimmiges Imaging-System, darunter:

Kamerainspirierte haptische Handhabung

Ein haptischer Griff mit richtigem Auslöser, Bedienelementen aus Metall sowie einer klassischen, lederähnlichen Oberfläche bringt das vertraute Gefühl des Fotografierens mit einer Kamera zurück und regt zu bewussterem sowie intensiverem Arbeiten an.

Optische Teleobjektivleistung in Profiqualität

Mit einem speziellen Teleobjektivsystem erweitert RetroVa die Reichweite des iPhones mit echter Optik und sorgt so für klarere Details, stärkere Kompression und größere Tiefe als der Digitalzoom allein.

Integriertes Film-Look-Erlebnis

In Kombination mit der Imaging-App von PGYTECH bietet RetroVa eine eigene, vintage-inspirierte Benutzeroberfläche sowie Film-Look-Rendering in Echtzeit. So können Creator stilisierte Bilder direkt aus der Kamera heraus aufnehmen.

Externe Speichererweiterung für ausgedehnte Shootings

Die integrierte microSD-Speicherkarte ermöglicht die Aufnahme von 4K-Videos mit hoher Bitrate ohne Speicherplatzprobleme und sorgt so für einen professionelleren mobilen Workflow.

Modulares, szenariobasiertes Design

Von der Straßenfotografie bis hin zu Reise-, Video- und Stativaufnahmen passt sich RetroVa durch modulare Komponenten an, die verschiedene kreative Umgebungen unterstützen.

Ein strategischer Schritt in Richtung mobile Imaging-Innovation

Für PGYTECH ist RetroVa mehr als nur ein Produktstart. Sie markiert eine strategische Expansion in die sich schnell entwickelnde Welt der Smartphone-Fotografie, in die das Unternehmen langfristig investieren will.

„Smartphones sind zu den weltweit am häufigsten genutzten Kameras geworden, aber das Aufnahmeerlebnis selbst hat sich nicht im gleichen Tempo weiterentwickelt", sagte Wei, Leiter der Produktentwicklung bei PGYTECH. „Mit RetroVa wollten wir die mobile Fotografie aus Sicht der Creator neu denken und physische Interaktion, optische Authentizität sowie ein Gefühl für Handwerk zurückbringen. Das ist ein entscheidender Schritt im Rahmen einer umfassenderen Verpflichtung, sinnvolle mobile Imaging-Systeme zu entwickeln."

Aufbauend auf seinem bestehenden Portfolio für mobile Fotografie hat PGYTECH bereits Lösungen für unterschiedliche Creator-Bedürfnisse vorgestellt: ProShot Phone Video Cage Kit, ein professionelles Handy-Videokäfigsystem für fortgeschrittenes mobiles Filmen, und MagCam 2 Phone Grip, eine zugänglichere Grifflösung, die sich an Alltags-Creator richtet, die eine bessere Stabilität und Kontrolle wünschen.

Die Einführung des RetroVa Vintage Imaging Kits stellt eine bedeutende Weiterentwicklung dieses Portfolios dar, indem es die Lücke zwischen professionellen Tools sowie alltäglicher mobiler Fotografie überbrückt und symbolisiert, dass PGYTECH eine klare Richtung eingeschlagen hat: ein umfassendes mobiles Imaging-Ökosystem aufzubauen, das ernsthafte Creator ebenso wie leidenschaftliche Alltagsfotografen unterstützt, und die Entwicklung der Smartphone-Fotografie in den kommenden Jahren weiter mitzugestalten.

Mit Blick auf die Zukunft wird PGYTECH seiner Philosophie funktionaler Ästhetik treu bleiben und Innovation, Qualität sowie intuitive Bedienung in den Mittelpunkt der Produktentwicklung stellen. Mit Fotozubehör, das anspruchsvolles Design mit hoher Performance verbindet, will PGYTECH ästhetische Attraktivität mit sinnvoller Innovation zusammenbringen, den Aufnahmeprozess flüssiger machen und das Erstellen von Inhalten erleichtern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2872573/1.jpg