Phabuilder sur le point de lancer des pailles et des couverts biodégradables en milieu marin

BEIJING, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, en partenariat avec Hengxin Life Science & Technology Co., Ltd., Phabuilder Biotechnology Co., Ltd. a obtenu une commande de plusieurs millions de dollars américains, l'une des plus importantes de l'industrie du PHA à ce jour, qui vise à présenter les diverses applications du PHA et à transformer les produits du quotidien. Cette alliance est marquée par l'introduction de trois catégories de produits remarquables à base de PHA : pailles, revêtements et articles moulés par injection sur le marché de consommation.

Grâce à l'expertise de Phabuilder en biologie synthétique et la position de Hengxin Life comme leader mondial des produits biodégradables, la collaboration vise à maximiser le potentiel des PHA (polyhydroxyalcanoates). Le président Deping Yan de Hengxin Life a souligné que le partenariat était la « fondation pour l'avenir d'articles de table biodégradables en milieu marin ». Les produits présentés par Hengxin Life à la célèbre foire de Canton ont réaffirmé l'engagement de l'entreprise à fabriquer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs, favorisent la durabilité et réduisent la pollution plastique marine.

Issu de la recherche de l'équipe de R&D de l'institut chinois de premier rang, l'université de Tsinghua, Phabuilder a mis en place une équipe d'experts spécialisés en bio-ingénierie des PHA pour la fabrication d'articles de table qui résistent aux températures élevées, incarnent des attributs de barrière robustes et permettent de personnaliser la couleur, la transparence et la forme. Selon Mme Sherry Xu, présidente de Phabuilder, les pailles en PHA récemment lancées peuvent supporter des températures supérieures à 90 °C, ce qui répond de manière unique à la demande de solutions durables pour les boissons chaudes. Dans un monde qui se tourne vers la durabilité écologique, le PHA se justifie comme un choix vert significatif et viable, grâce à sa nature biosourcée.

La présidente Xu a déclaré : « Au fur et à mesure que la société se sensibilise aux préoccupations environnementales, la tendance s'oriente clairement vers des alternatives responsables et durables. Nos offres à base de PHA, développées via une approche à faible émission de carbone et sans produits chimiques, répondent à cette demande. Elles associent harmonieusement les choix des consommateurs aux responsabilités environnementales ». Pour garantir la solidité écologique et la fiabilité de ses produits, Phabuilder a obtenu des certifications d'organisations renommées comme TÜV AUSTRIA, BPI et European DIN, qui attestent de la biodégradabilité et de la biocompostabilité des produits.

Phabuilder Biotechnology Co., Ltd., pionnier dans le développement des PHA, présente une alternative durable aux plastiques traditionnels. Soulignant sa mission « Des microbes à un avenir vert », la société a annoncé sa nouvelle initiative de marque lors du 3e Congrès mondial sur les PHA. Cette initiative incarne une vision de diversification des applications des PHA, articulée autour de trois aspects fondamentaux : PHAmily (exploration des polymères PHA), PHAbrary (recherche diversifiée) et PHAdustry (production industrielle). Chaque composant se combine pour explorer et exploiter plus de 150 monomères de PHA, dans le but de découvrir une myriade d'applications allant des produits essentiels quotidiens à la santé médicale et aux produits haut de gamme. Grâce à la collaboration avec des partenaires mondiaux, PHAmily cherche à faciliter un écosystème innovant, en accélérant l'exploration, le développement et les applications commerciales des biopolymères PHA, conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.

En conclusion, la synergie entre Phabuilder et Hengxin Life représente une avancée significative dans l'évolution des produits de consommation durables, alliant innovation et engagement écologique. Pour en savoir plus sur cette collaboration et ses répercussions à grande échelle, veuillez consulter la page LinkedIn de Phabuilder @Phabuilder ou son site Web : www.phabuilder.com .