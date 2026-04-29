Phagenesis ernennt Stephen Oesterle, MD, zum Vorstandsmitglied

MedTech Industrie Veteran zu Unterstützung Nächste Phase von U.S. Wachstum und Globale Expansion

NASHVILLE, Tenn., 29.April 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, ein Unternehmen im kommerziellen Stadium, das Pionierarbeit bei Neuromodulationstherapien für Schluckstörungen leistet, gab heute die Ernennung von Dr. Stephen N. Oesterle zum Vorstandsmitglied bekannt.

Dr. Oesterle ist eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit in der Medizintechnik- und Biowissenschaftsbranche und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen klinische Medizin, Unternehmensstrategie und Risikokapital. Zuvor war er als Senior Vice President für Medizin und Technologie bei Medtronic tätig und gehörte 14 Jahre lang dem Executive Committee des Unternehmens an, wo er die langfristige Innovationsstrategie und die Unternehmensinvestitionen mitbestimmte.

"Steve bringt umfassende Erfahrung in der Medizintechnik in vielen Anwendungsbereichen mit, und er hat Erfahrung mit Unternehmen, die erfolgreich durch kritische Phasen des Wachstums und der Wertschöpfung navigieren", sagte Dr. Oern Stuge, MBA, Vorsitzender des Vorstands von Phagenesis. "Er bringt eine seltene Kombination aus klinischem Verständnis, strategischer Perspektive und einer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung kategoriebestimmender Technologien mit. Er stärkt unseren Vorstand und wird entscheidend dazu beitragen, dass Phagenesis seine nächste Phase des Wachstums in den USA und der globalen Expansion beschleunigt und seine langfristige Strategie umsetzt.

Dr. Oesterle ist derzeit in den Aufsichtsräten von Baxter und Peijia Medical sowie von mehreren Private-Equity- und Venture-Capital-finanzierten Gesundheitsunternehmen tätig und berät führende globale Investmentfirmen wie EQT, Novo Holdings, Temasek, JP Morgan Life Sciences Private Capital und Patient Square Capital. Er schloss seine Facharztausbildung am Massachusetts General Hospital ab und absolvierte ein fortgeschrittenes Fellowship-Training in interventioneller Kardiologie an der Stanford University. Später war er Mitglied der Fakultäten der Stanford und Harvard Medical Schools.

"Ich freue mich, dem Vorstand von Phagenesis zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens beizutreten", sagte Dr. Oesterle. "Phagenesis hat eine starke klinische Basis aufgebaut und deckt einen bedeutenden ungedeckten Bedarf in der Patientenversorgung. Die Möglichkeit, die Ergebnisse für Patienten mit schwerer Dysphagie zu verbessern und gleichzeitig die Kosten und die Komplexität für die Gesundheitssysteme zu reduzieren, ist überzeugend. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, das Unternehmen zu vergrößern und seine Wirkung weltweit auszudehnen.

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Phagenesis auf dem US-Markt weiter an Dynamik gewinnt, unterstützt durch die wachsende Anerkennung der pharyngealen Elektrostimulation (PES) als wirksame und skalierbare Intervention bei schwerer Dysphagie nach Schlaganfall. Die jüngste Aufnahme in die Richtlinien der American Heart Association / American Stroke Association für akute ischämische Schlaganfälle unterstreicht die Rolle der PES als klinisch validierte Therapie, die das Potenzial hat, die Schluckergebnisse zu verbessern und Komplikationen bei Schlaganfallpatienten zu verringern.

"Steves Eintritt kommt für Phagenesis an einem Wendepunkt", sagte Chad Hoskins, Chief Executive Officer von Phagenesis. "Wir sind dabei, von der frühen Kommerzialisierung zu einer breiteren Anwendung überzugehen, mit einer starken klinischen Dynamik und einer zunehmenden Anerkennung der Notwendigkeit, Dysphagie an ihrer neurologischen Ursache zu behandeln. Seine Erfahrung im Aufbau und der Skalierung innovativer medizinischer Technologien wird entscheidend sein, wenn wir die Expansion in den USA beschleunigen, die klinische Akzeptanz vertiefen und Phagenyx als Behandlungsstandard etablieren.

ÜBER PHAGENESIS

Phagenesis ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das bahnbrechende Neuromodulationstherapien für Schluckstörungen entwickelt. Das Phagenyx®-System liefert eine elektrische Stimulation des Rachens (PES), um ein sicheres und effizientes Schlucken wiederherzustellen, indem es auf die zugrunde liegende neurologische Störung abzielt. In den USA ist Phagenyx für schwere Dysphagie nach einem Schlaganfall indiziert, während es in Europa eine CE-Kennzeichnung für neurogene Dysphagie hat, die durch eine Reihe von neurologischen Erkrankungen verursacht wird. Hinter dem Unternehmen stehen die führenden Healthcare-Investoren EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Business Bank, Northern Gritstone und Aphelion.

Weitere Informationen finden Sie unter Phagenesis.com.

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