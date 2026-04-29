Phagenesis nomme Stephen Oesterle, MD, au conseil d'administration

MedTech Industrie Vétéran à Soutien Prochaine phase de États-Unis Croissance et Global Expansion

NASHVILLE, Tenn., 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, une société commerciale pionnière dans les thérapies de neuromodulation pour les troubles de la déglutition, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stephen N. Oesterle, MD, à son conseil d'administration.

M. Oesterle est un leader très respecté dans le secteur des technologies médicales et des sciences de la vie, avec des décennies d'expérience dans les domaines de la médecine clinique, de la stratégie d'entreprise et de l'investissement en capital-risque. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président principal pour la médecine et la technologie chez Medtronic et a été membre du comité exécutif de l'entreprise pendant 14 ans, où il a contribué à orienter la stratégie d'innovation à long terme et les investissements de l'entreprise.

"Steve apporte une expérience approfondie des technologies médicales dans de nombreuses applications, et il a l'expérience des entreprises qui traversent avec succès les étapes critiques de la croissance et de la création de valeur", a déclaré Oern Stuge, MD, MBA, président du conseil d'administration de Phagenesis. "Il apporte une combinaison rare de connaissances cliniques, de perspectives stratégiques et d'expérience dans la mise au point de technologies qui définissent des catégories. Son arrivée renforce notre conseil d'administration et sera déterminante pour que Phagenesis continue d'accélérer sa prochaine phase de croissance aux États-Unis et d'expansion mondiale, en mettant en œuvre sa stratégie à long terme".

Le Dr Oesterle siège actuellement aux conseils d'administration de Baxter et de Peijia Medical, ainsi que de plusieurs sociétés de soins de santé financées par des capitaux privés et des entreprises à risque, et conseille des sociétés d'investissement mondiales de premier plan, notamment EQT, Novo Holdings, Temasek, JP Morgan Life Sciences Private Capital et Patient Square Capital. Il a effectué son internat au Massachusetts General Hospital et a poursuivi sa formation en cardiologie interventionnelle à l'université de Stanford, avant de faire partie des facultés de médecine de Stanford et de Harvard.

"Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Phagenesis à un moment charnière de l'évolution de la société", a déclaré le Dr Oesterle. "Phagenesis a établi une base clinique solide et répond à un besoin non satisfait important dans le domaine des soins aux patients. La possibilité d'améliorer les résultats pour les patients souffrant de dysphagie sévère tout en réduisant les coûts et la complexité pour les systèmes de soins de santé est convaincante. Je me réjouis d'aider l'équipe à développer l'entreprise et à étendre son impact à l'échelle mondiale".

Cette nomination intervient alors que Phagenesis poursuit son développement sur le marché américain, soutenu par la reconnaissance croissante de la stimulation électrique du pharynx (PES) en tant qu'intervention efficace et modulable pour la dysphagie sévère après un accident vasculaire cérébral. L'inclusion récente dans les lignes directrices de l'American Heart Association et de l'American Stroke Association pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus renforce le rôle de la PES en tant que thérapie validée cliniquement et susceptible d'améliorer les résultats en matière de déglutition et de réduire les complications chez les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral.

"L'arrivée de Steve intervient à un moment charnière pour Phagenesis", a déclaré Chad Hoskins, directeur général de Phagenesis. "Nous passons d'une commercialisation précoce à une adoption plus large, avec une forte dynamique clinique et une reconnaissance croissante de la nécessité de traiter la dysphagie à sa racine neurologique. Son expérience dans la mise au point et l'extension de technologies médicales innovantes sera essentielle pour accélérer l'expansion aux États-Unis, approfondir l'adoption clinique et faire de Phagenyx une norme de soins".

À PROPOS DE LA PHAGENÈSE

Phagenesis est une société de technologie médicale de premier plan qui développe des thérapies de neuromodulation révolutionnaires pour les troubles de la déglutition. Son système Phagenyx® délivre une stimulation électrique pharyngée (PES) pour rétablir une déglutition sûre et efficace en ciblant la déficience neurologique sous-jacente. Aux États-Unis, Phagenyx est indiqué pour la dysphagie sévère post-AVC, tandis qu'en Europe, il bénéficie du marquage CE pour la dysphagie neurogène causée par une série d'affections neurologiques. La société est soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine de la santé, à savoir EQT Life Sciences, Sectoral Asset Management, British Business Bank, Northern Gritstone et Aphelion.

Pour plus d'informations, visitez le site Phagenesis.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870648/PHAGENESIS__Logo.jpg