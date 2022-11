PHARMANUTRA S'ASSOCIE À L'ÉQUIPE LUNA ROSSA PRADA PIRELLI POUR LA 37e ÉDITION DE LA COUPE DE L'AMERICA

PISE, Italie, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau partenariat emblématique de l'excellence, pour remporter le trophée sportif le plus ancien et le plus prestigieux du monde : PharmaNutra S.p.A. (Milan: PHN), société spécialisée dans les compléments alimentaires à base de minéraux et les dispositifs médicaux pour les muscles et les articulations, s'est associée à l'équipe Luna Rossa Prada Pirelli dans sa campagne pour la 37e édition de la Coupe de l'America, la légendaire compétition de voile créée en 1851.

La société fondée par les frères Andrea et Roberto Lacorte, qui joue un rôle actif dans le monde du sport grâce à plusieurs parrainages et partenariats médicaux importants, soutiendra le prestigieux défi italien de la Coupe de l'America avec sa marque Cetilar®, une ligne complète de produits pour les muscles et les articulations contenant des acides gras cétylés (7,5 % d'AGC), disponibles en crème, en patch, en bande et, depuis septembre, en version orale.

Ce partenariat global prévoit la présence de la marque Cetilar® sur les vêtements officiels de l'équipe Luna Rossa Prada Pirelli et le développement du projet innovant et ambitieux Human Performance, qui a été officiellement présenté en détail aujourd'hui, lors d'une conférence de presse au Musée des Navires Anciens de Pise.

Les membres de l'équipe scientifique du projet Human Performance sont : Germano Tarantino (responsable scientifique chez PharmaNutra), Fred Fernando (PDG de MedEx), le professeur Silvio Presta, spécialiste en psychiatrie et docteur en neuropsychopharmacologie clinique, Stefano De Pirro, physiothérapeute de l'équipe Luna Rossa Prada Pirelli, ainsi qu'Alessio Erra et Filippo Della Latta, les deux propriétaires d'Athletica, Sports Conditioning & Rehab.

Un groupe de travail de très haut niveau, créé tout particulièrement dans ce but avec des experts de premier plan dans différents secteurs, afin d'améliorer la condition psychologique et physique des membres de l'équipage de Luna Rossa Prada Pirelli, pour affronter le prochain défi de la Coupe de l'America en exploitant tout leur potentiel.

« Nous sommes heureux d'accompagner un partenaire de classe mondiale comme l'équipe Luna Rossa Prada Pirelli dans ce nouveau défi et de partager avec elle notre expertise médicale et scientifique dans le domaine de la préparation », a déclaré Andrea Lacorte, Président de PharmaNutra S.p.A.

« Human Performance est un projet sans précédent dans le domaine de la voile : nous avons fait appel à des experts médicaux et scientifiques de premier plan, avec lesquels nous avons déjà travaillé dans le domaine des sports motorisés, afin de développer un programme innovant ambitieux », a ajouté Roberto Lacorte, vice-président et directeur général.

PharmaNutra S.p.A.

Fondée et dirigée par le président Andrea Lacorte et le vice-président Roberto Lacorte, PharmaNutra est une société créée en 2003 qui met au point des compléments alimentaires uniques et des dispositifs nutritionnels innovants en réalisant l'ensemble du processus de production, des matières premières brevetées jusqu'au produit fini. L'efficacité de ses produits est démontrée par de nombreuses données scientifiques, dont 135 publications portant sur plus de 7 000 sujets. Le groupe distribue et commercialise ses produits en Italie et à l'étranger. En Italie, les activités de vente sont réalisées par un réseau de plus de 160 liaisons scientifiques médicales au service du corps médical, ainsi que par la commercialisation exclusive des produits PharmaNutra auprès des pharmacies du pays. Les activités de vente sont garanties à l'étranger, dans 70 pays différents, par le biais de 47 partenaires choisis parmi les meilleures sociétés pharmaceutiques. PharmaNutra est un leader du marché dans la fabrication de compléments alimentaires contenant du fer avec sa marque SiderAL®, pour laquelle il dispose d'importants brevets portant sur sa technologie Sucrosomial®. Au fil des ans, le groupe a développé une stratégie précise en matière de gestion et de production de la propriété intellectuelle, basée sur une gestion intégrée de tous les différents composants : matières premières brevetées, brevets, marques et preuves cliniques. PharmaNutra.it

Pour en savoir plus :





PharmaNutra S.p.A. Service de presse - Spriano Communication et partenaires



Via Delle Lenze, 216/b - 56122 Pise Tél. +39 050-7846500 [email protected] Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milan Tél. +39 02-83635708 Service de presse interne [email protected] Gianluca Gracci Tél. +39 345 3646330 [email protected] Matteo Russo [email protected] Cristina Tronconi [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948773/PharmaNutra_SpA_Logo.jpg

SOURCE PharmaNutra S.p.A.