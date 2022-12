Pharming anuncia dados positivos de análise provisória do estudo aberto de extensão de leniolisibe em apresentação na 64ª Reunião Anual e Exposição daSociedade Americana de Hematologia (ASH)

V. Koneti Rao, MD, compartilhou novas evidências de segurança a longo prazo e resposta hematológica em pacientes que receberam leniolisibe para tratar APDS, uma rara imunodeficiência primária

A análise provisória demonstrou que o leniolisibe é bem tolerado e indicou a durabilidade dos resultados de eficácia observados no estudo randomizado e controlado de Fase II/III

LEIDEN, Países Baixos, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ — Pharming Group N.V. ("Pharming" ou "a Empresa") (EURONEXT Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) anuncia dados, incluindo novas evidências, de uma análise provisória de seu estudo de aberto de extensão avaliando o fármaco experimental leniolisibe, um inibidor oral seletivo de fosfoinositídeo 3-quinase delta (PI3Kδ), para tratar pacientes adultos e adolescentes com síndrome de fosfoinositídeo 3-quinase delta ativada (APDS), uma rara imunodeficiência primária. O investigador principal V. Koneti Rao, M.D., médico da equipe da Clínica de Deficiência Imunológica Primária dos Institutos Nacionais da Saúde em Bethesda, Maryland, EUA, compartilhou as descobertas positivas em uma apresentação oral na Reunião Anual de 2022 da Sociedade Americana de Hematologia (ASH).

O Dr. Virgil Dalm, Investigador Principal, Consultor em Imunologia Clínica, Erasmus MC, Roterdã, Países Baixos, comentou:

"Estou entusiasmado com as descobertas de Pharming que apoiam ainda mais o leniolisibe como um tratamento experimental bem tolerado que beneficia pacientes com APDS. Os resultados demonstram a tolerabilidade de longo prazo do leniolisib, com duração média no tratamento do estudo de pouco mais de 2 anos (102 semanas) e 5 indivíduos sendo tratados por 5 anos ou mais. Indivíduos com APDS frequentemente sofrem de infecções recorrentes e o Tratamento de Reposição de Imunoglobulina (IRT) é necessário para reduzir essa carga. O tratamento com leniolisibe demonstrou especialmente uma redução significativa na taxa de infecção anualizada, enquanto 37% dos pacientes do estudo com IRT foram capazes de reduzir ou interromper completamente seus regimes de IRT. Esse é um resultado notável para qualquer estudo de erros inatos da imunidade e, por meio do estudo contínuo de leniolisibe, espero contribuir para o conhecimento de uma melhor opção de tratamento para indivíduos com APDS."

O estudo de extensão em andamento inclui 37 pacientes com APDS com 12 anos ou mais que, no momento do corte de dados para a análise provisória, receberam 70 mg do inibidor seletivo PI3Kδ de leniolisib duas vezes ao dia por até seis anos e três meses, com uma duração média no tratamento de estudo de 102 semanas. O estudo foi desenvolvido principalmente para avaliar a segurança e tolerabilidade do tratamento de longo prazo com leniolisibe em pacientes adolescentes e adultos com APDS que participaram anteriormente de um estudo de Fase II/III com leniolisibe. Os objetivos secundários do estudo de extensão destinam-se a avaliar a eficácia e a farmacocinética do tratamento prolongado com leniolisibe nesses pacientes.

A análise provisória constatou que o leniolisibe foi bem tolerado até este ponto do estudo. Também indicou a durabilidade dos resultados de eficácia observados no estudo randomizado e controlado, que mostrou melhora significativa em relação ao placebo nos desfechos co-primários de redução no tamanho do nó linfático e aumento nas células B virgens. Os resultados provisórios indicam um impacto favorável de longo prazo na desregulação imunológica e deficiência frequentemente vista em pacientes com APDS, com manifestações clínicas como infecções, linfo proliferação, autoimunidade, enteropatia, bronquiectasia, aumento do risco de linfoma e mortalidade precoce.

A maioria dos eventos adversos (AEs) relatados na análise provisória foi das classes 1 e 2 e incluiu infecção do trato respiratório superior, dor de cabeça e pirexia. Os AEs de grau 1 são os menos graves e os de grau 5 os mais graves. No geral, 13,5% dos AEs foram relacionados ao medicamento; esses afetaram cinco pacientes e incluíram ganho de peso, artralgia, hiperglicemia e redução do número de neutrófilos. De todos os AEs avaliados na análise, 16,2% foram classificadas como graves, mas nenhum deles foi identificado como relacionado ao tratamento do estudo. Houve uma morte entre os participantes do estudo que foi identificada como não relacionada ao tratamento do estudo.

Entre os participantes do estudo, alguns observaram reduções nos marcadores de doenças de APDS, com níveis de resposta variando entre os indivíduos. Respostas incluídas:

redução dos níveis de linfadenopatia, esplenomegalia e IgM;

anemia melhorada ou resolvida, trombocitopenia e linfopenia; e

neutropenia resolvida em todos os pacientes afetados.

É importante ressaltar que 37% dos participantes que estavam em tratamento de reposição de imunoglobulina (IRT) puderam reduzir seu uso de IRT enquanto tomavam i leniolisibe. Seis pacientes se tornaram independentes de IRT, com quatro desses pacientes sendo independentes de IRT por 1 a 2,5 anos no corte de dados. A partir do corte de dados para a análise provisória, entre três pacientes que tinham histórico de linfoma antes do estudo, nenhum teve recorrência ou novo linfoma durante a participação no estudo.

Anurag Relan, MD, MPH, Diretor Médico da Pharming, comentou:

"A Pharming tem o prazer de compartilhar resultados provisórios positivos sobre a segurança e eficácia a longo prazo do leniolisibe. Os resultados anunciados na Reunião Anual da ASH de 2022 baseiam-se nos resultados do estudo de Fase II/III anunciados no início deste ano e publicados na Blood1 em novembro de 2022, que destacaram o potencial do leniolisibe para controlar o desenvolvimento de sintomas relacionados ao sistema imunológico da APDS. Estamos orgulhosos de ajudar a satisfazer uma necessidade não atendida, desenvolvendo o que pode se tornar o primeiro medicamento aprovado para atingir a causa da APDS."

Os resultados da análise provisória são consistentes com os dados, relatados pela primeira vez em 2 de fevereiro de 2022 para o ensaio clínico de Fase II/III que investiga o leniolisibe como tratamento para pacientes adultos e adolescentes com APDS. Em comparação com o placebo, os pacientes no ensaio clínico de Fase II/III obtiveram reduções significativas no índice de tamanho dos linfonodos e aumentos na porcentagem de células B virgens no sangue periférico.

Com base nos resultados do estudo clínico de Fase II/III e nos dados de extensão aberta de longo prazo, a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) está realizando uma análise prioritária da Solicitação de Novo Medicamento da Pharming para o leniolisib como um tratamento para adolescentes e adultos com APDS e tem uma data-alvo atribuída ao Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) de 29 de março de 2023. Além disso, o Pedido de Autorização de Comercialização (MAA) da Pharming para o leniolisib na mesma população de pacientes foi validado para avaliação sob uma análise acelerada pelo Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). A autorização de comercialização do leniolisibe na União Europeia está prevista para o primeiro semestre de 2023.

Sobre a Síndrome de Fosfoinositídeo 3-quinaseδ Ativa (APDS)

A APDS é uma imunodeficiência primária rara que afeta aproximadamente 1 a 2 pessoas por milhão. A APDS é causada por variantes de um dos dois genes, PIK3CD ou PIK3R1, que regulam a maturação dos glóbulos brancos do sangue. As variantes desses genes levam à hiperatividade do caminho de PI3Kδ (fosfoinositídeo 3-quinase delta).2,3 A sinalização balanceada no caminho de PI3Kδ é essencial para a função imunológica fisiológica. Quando este caminho é hiperativo, as células imunes não amadurecem e não funcionam adequadamente, levando à imunodeficiência e desregulação.2,4 A APDS é caracterizada por infecções sinopulmonares graves e recorrentes, linfoproliferação, autoimunidade e enteropatia.5,6 Em razão desses sintomas poderem estar associados a uma variedade de condições, incluindo outras imunodeficiências primárias, as pessoas com APDS são frequentemente diagnosticadas erroneamente e sofrem um atraso mediano de7 anos no diagnóstico. 7 Como a APDS é uma doença progressiva, esse atraso pode levar ao acúmulo de danos ao longo do tempo, incluindo dano pulmonar permanente e linfoma.5-8 A única maneira de diagnosticar definitivamente essa condição é por meio de testes genéticos.

Sobre o leniolisibe

Leniolisibe é um inibidor de molécula pequena da isoforma delta da subunidade catalítica de 110 kDa da classe IA PI3K. PI3Kδ é expresso predominantemente em células hematopoiéticas e é essencial para a função normal do sistema imunológico através da conversão de fosfatidilinositol-4-5-trifosfato (PIP2) em fosfatidilinositol-3-4-5-trifosfato (PIP3). O leniolisibe inibe a produção de PIP3 e o PIP3 serve como um importante mensageiro celular ativando AKT (via PDK1) e regula uma infinidade de funções celulares, como proliferação, diferenciação, produção de citocinas, sobrevivência celular, angiogênese e metabolismo. Ao contrário de PI3Kα e PI3Kβ, que são expressos de forma ubíqua, PI3Kẟ e PI3Kγ são expressos principalmente em células de origem hematopoiética. O papel central do PI3Kẟ na regulação de inúmeras funções celulares do sistema imunológico adaptativo (células B e, em menor grau, células T), bem como do sistema imunológico inato (neutrófilos, mastócitos e macrófagos), indica fortemente que o PI3Kẟ é um alvo terapêutico válido e potencialmente eficaz para doenças imunes, como a APDS. Até o momento, o leniolisibe foi bem tolerado durante o primeiro estudo de Fase 1 em humanos em indivíduos saudáveis e o estudo de habilitação de registro de Fase II/III em pacientes com APDS.

Sobre o Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) é uma empresa biofarmacêutica global dedicada a transformar a vida de pacientes com doenças raras, debilitantes e com risco de vida. A Pharming está comercializando e desenvolvendo um portfólio inovador de tratamentos de reposição de proteínas e medicamentos de precisão, incluindo pequenas moléculas, produtos biológicos e tratamentos genéticas que estão em desenvolvimento inicial ou avançado. A Pharming está sediada em Leiden, Países Baixos, e tem funcionários em todo o mundo que atendem pacientes em mais de 30 mercados na América do Norte, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

Para mais informações, acesse www.pharming.com e conecte-se conosco no LinkedIn.

Declarações prospectivas

Esse comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são declarações de expectativas futuras baseadas nas expectativas e suposições atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou eventos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "objetivo", "ambição", ''antecipar'', ''acreditar'', ''poderia'', ''estimativa'', '' esperar'', ''objetivos'', ''pretender'', ''pode'', "marcos", ''objetivos'', ''perspectivas'', ''planejar'', ''provavelmente'', ''projeto'', ''riscos'', "programar", ''procurar'', ''deveria'', ''alvo'', ''irá'' e termos e frases semelhantes. Exemplos de declarações prospectivas podem incluir declarações com relação ao cronograma e progresso dos estudos pré-clínicos e ensaios clínicos da Pharming de seus candidatos a produtos, perspectivas clínicas e comerciais da Pharming e expectativas da Pharming em relação aos requisitos de capital de giro e recursos de caixa projetados, cujas declarações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outros, o escopo, progresso e expansão dos ensaios clínicos da Pharming e ramificações pelo custo deles; e desenvolvimentos clínicos, científicos, regulamentares e técnicos. À luz desses riscos e incertezas e outros riscos e incertezas descritos no Relatório Anual de 2021 da Pharming e no Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, os eventos e as circunstâncias discutidas em tais declarações prospectivas podem não ocorrer e os resultados reais da Pharming podem diferir material e adversamente daqueles previstos ou implícitos por elas. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações cautelares contidas ou referidas nesta seção. Os leitores ficam advertidos a não confiar excessivamente em nenhuma de nossas declarações prospectivas. Todas as declarações prospectivas são válidas apenas na data desse comunicado de imprensa e são baseadas em informações disponíveis para a Pharming na data desse comunicado. A Pharming não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente nada.

Informações privilegiadas

Este comunicado à imprensa refere-se à divulgação de informações que qualificam, ou podem ter qualificado, como informações privilegiadas de acordo com o artigo 7 (1) do Regulamento do Abuso de Mercado da UE.

