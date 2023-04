Phemex dévoile sa vision pionnière pour passer du modèle de plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée à un modèle hybride semi-centralisé

Classée dans le top 20 mondial en termes de volume de transactions, Phemex envisage de passer à un modèle d'échange de crypto-monnaies hybride centralisé/décentralisé (semi-centralisé) plus transparent afin d'améliorer la sécurité des actifs.

MILAN, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Stella Chan, directrice de marketing de Phemex , une plateforme cryptographique de premier plan, présente sa vision qui comprend des plans de transition d'un modèle de plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée à un modèle hybride semi-centralisé. Avec un volume de transactions quotidien moyen de plus de 5 milliards de dollars et une base d'utilisateurs de plus de 5 millions de personnes dans le monde, Phemex s'est rapidement hissée au premier rang des bourses de dérivés de crypto-monnaies au cours des quatre dernières années.

Stella estime qu'un nouveau modèle d'échange hybride combinant les meilleurs aspects des bourses centralisées et décentralisées améliorera la transparence, la responsabilité, la sécurité et l'engagement communautaire de la bourse. En officialisant une organisation autonome décentralisée (DAO) pour faciliter la gouvernance décentralisée et un engagement communautaire plus fort, Phemex restera un acteur majeur dans le monde en constante évolution des crypto-monnaies.

Compte tenu de l'évolution constante du marché en 2022 et récemment, nous pensons que la combinaison des éléments de décentralisation et de centralisation est l'avenir du développement des bourses de crypto-monnaies », a déclaré Stella Chan, directrice du marketing de Phemex.

« Semi-centralisé est un nouveau concept de développement proposé par Phemex comme réponse face à l'évolution marché, qui combine la prise de décision décentralisée avec l'exécution centralisée et l'efficacité. En novembre de l'année dernière, nous avons fourni l'un des rapports de preuve de réserve les plus complets et les plus transparents jamais produits, qui permet aux utilisateurs de vérifier leurs actifs personnels dans Phemex à tout moment. À l'avenir, les utilisateurs pourront obtenir davantage de droits et d'intérêts pour participer à la gouvernance de l'entreprise et partager ses revenus. Nous sommes de fervents défenseurs du partage des idées, de la propriété et des récompenses », a ajouté Stella Chan.

L'accent mis par Phemex sur la sécurité des transactions est motivé par la prise de conscience que les plateformes centralisées ne suffisent pas à elles seules pour remédier au manque de confiance croissant dans le secteur. La vision de Phemex est de démocratiser l'accès à une finance équitable, en transcendant les différences d'origines, de frontières et de croyances, afin d'offrir des opportunités d'investissement de qualité supérieure qui permettent à chacun de réaliser son plein potentiel.

Grâce au nouveau modèle de bourse hybride, Phemex entend donner aux utilisateurs et aux partenaires les moyens de jouer un rôle actif dans la prise de décision et le partage des bénéfices. En misant sur la transparence et l'engagement communautaire, Phemex s'engage à concrétiser sa vision d'un avenir financier plus inclusif et plus équitable.

À propos de Phemex

Phemex, une bourse de crypto-monnaies certifiée qui offre une expérience de négociation efficace et transparente avec l'engagement d'une protection complète des actifs soutenue par des technologies de sécurité de pointe et la pratique de la preuve de réserve de l'arbre de Merkle. Fondée par une équipe de spécialistes du secteur, Phemex propose des solutions personnalisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui facilitent la construction de l'empire cryptographique des utilisateurs grâce à son environnement à faible latence et évolutif, ainsi qu'à un système de jumelage équitable qui permet d'accorder la priorité aux prix et aux délais.

