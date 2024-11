Phenix Salon Suites eröffnet in Derby den fünften Standort im Vereinigten Königreich

Multi-Unit-Franchisenehmer expandieren führende Salon-Suite-Marke auf internationaler Ebene

DERBY, England, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Phenix Salon Suites, die Nr. 1 unter den Franchiseunternehmen für Salonsuiten in den USA und Großbritannien, hat die Eröffnung seines neuesten Standorts im The Condor Building, 1 Springwell Square, Derby, Großbritannien, bekannt gegeben. Diese Einrichtung ist der fünfte Standort der Marke in Großbritannien.

Der neue Standort in Derby steht für kontinuierliches Wachstum und anhaltenden Erfolg der Marke im Ausland. Nachdem Phenix vor kurzem die Marke von 400 Standorten überschritten hat, dominiert das Unternehmen weiterhin die Salon-Suite-Industrie auf der ganzen Welt und rechnet mit 2 weiteren internationalen Eröffnungen bis zur Mitte des Jahres 2025. Die beeindruckende Expansion der Marke ist ein Beweis für die Nachfrage von Lifestyle-Professionals weltweit, die unabhängige Suiten suchen, um von dort aus ihr eigenes Geschäft zu betreiben, so dass sich die Phenix-Standorte in ganz Großbritannien schnell füllen.

„Die Ausweitung von Phenix auf Märkte in ganz Großbritannien war der Schlüssel zum Wachstum der Marke", sagte Brian Kelley, Präsident und CEO von Phenix Salon Suites. „Großbritannien spielt eine entscheidende Rolle für unser internationales Wachstum, und die erfahrenen Franchisenehmer, die diese Expansion vorantreiben, sind entscheidend für unseren Fortschritt im Ausland. Wir sind davon überzeugt, dass dieser neue Standort in Derby als Drehscheibe für Kreativität und Unternehmertum in den umliegenden Schönheits- und Wellnessgemeinschaften dienen wird."

Das erfahrene Unternehmensteam von Phenix in Großbritannien unterstützt das Wachstum, indem es Franchisenehmern und Lifestyle-Professionals beim Aufbau ihrer Geschäfte außergewöhnliche Unterstützung bietet.

Die erfolgreichsten Franchisenehmer verfügen über Fachkenntnisse im Bereich Gewerbeimmobilien, allgemeine Geschäftserfahrung und sind kapitalkräftig genug, um 300.000 € zu investieren.

Um mehr über Phenix Salon Suites und seine Franchise-Möglichkeiten zu erfahren, besuchen Sie https://phenixsalonsuitesfranchising.com/available-territories/international-opportunities/

Über Phenix Salon Suites

Das führende Franchise-Konzept für Salon-Suiten ist ein Konzept zur Vermietung von Salon-Suiten, das Salon- und Lifestyle-Profis die Möglichkeit bietet, ihr eigenes Geschäft in einer privaten Salon-Suite innerhalb eines größeren, gut gelegenen Salons zu betreiben. Die Marke lizenziert individuelle Suiten, damit Fachleute ihre Kunden in einer sicheren Umgebung betreuen können. Phenix Salon Suites wurde 2007 in den USA von der Schönheitsexpertin und prominenten Hairstylistin Gina Rivera gegründet und hat die Salonbranche neu erfunden. Das Unternehmen begann 2012 mit dem Franchising und verfügt heute über mehr als 400 Salons in 33 Staaten und mehrere Standorte in Großbritannien, wobei eine weitere internationale Expansion geplant ist.

