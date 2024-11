Phenix Salon Suites ouvre sa cinquième succursale au Royaume-Uni à Derby

Les franchisés multi-unités développent la marque leader Salon Suite à l'échelle internationale

DERBY, Angleterre, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Phenix Salon Suites, la première franchise de salons de coiffure aux États-Unis et au Royaume-Uni, a annoncé l'ouverture de son nouvel établissement au Condor Building, 1 Springwell Square, Derby, Royaume-Uni. Il s'agit de la cinquième implantation de la marque au Royaume-Uni.

Cette nouvelle implantation à Derby est le signe d'une croissance continue et d'un succès permanent de la marque à l'étranger. Ayant récemment dépassé les 400 établissements, Phenix continue de dominer le secteur des salons de coiffure à l'échelle mondiale, prévoyant deux ouvertures internationales supplémentaires d'ici le milieu de l'année 2025. L'expansion impressionnante de la marque témoigne de la demande des professionnels du style de vie dans le monde entier qui recherchent des suites indépendantes pour gérer leur propre entreprise, ce qui a permis aux établissements Phenix à travers le Royaume-Uni de se remplir rapidement.

« L'expansion de Phenix sur les marchés du Royaume-Uni a été la clé de la croissance de la marque », a déclaré Brian Kelley, président et directeur général de Phenix Salon Suites. « Le Royaume-Uni joue un rôle essentiel dans notre croissance internationale, et les franchisés expérimentés qui sont à l'origine de cette expansion jouent un rôle déterminant dans notre progression à l'étranger. Nous pensons que ce nouvel emplacement à Derby servira de pôle de créativité et d'entrepreneuriat dans les communautés de beauté et de bien-être environnantes. »

L'équipe expérimentée de Phenix au Royaume-Uni soutient la croissance en fournissant une assistance exceptionnelle aux franchisés et aux professionnels du style de vie au fur et à mesure qu'ils développent leurs activités.

Bien qu'aucune expérience dans le domaine des salons de coiffure ne soit nécessaire, les franchisés qui réussissent le mieux ont une connaissance pratique de l'immobilier commercial, une expérience générale du monde des affaires et sont bien capitalisés, avec la capacité d'investir 300 000 euros.

Pour en savoir plus sur Phenix Salon Suites et ses opportunités de franchise, visitez https://phenixsalonsuitesfranchising.com/available-territories/international-opportunities/

À propos de Phenix Salon Suites

La principale franchise de salons de coiffure est un concept de location de salons de coiffure qui offre aux professionnels des salons de coiffure et de l'art de vivre la possibilité d'exploiter leur propre entreprise dans un salon de coiffure privé au sein d'un salon plus grand et bien situé. La marque accorde des licences pour des suites personnalisées afin que les professionnels puissent servir leurs clients dans un environnement sûr et sécurisé. Fondé en 2007 aux États-Unis par Gina Rivera, experte en beauté et coiffeuse de renom, Phenix Salon Suites a réinventé l'industrie des salons de coiffure. L'entreprise a commencé à franchiser en 2012 et compte aujourd'hui plus de 400 salons dans 33 États et plusieurs sites au Royaume-Uni, avec des projets continus d'expansion à l'international.

