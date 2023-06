PhenomeX neemt deel aan Antibody Engineering & Therapeutics Europe 2023

Het Bedrijf toont zijn onlangs gelanceerde Beacon Select™-technologie voor de ontdekking van antilichamen en de ontwikkeling van cellijnen

EMERYVILLE, Californië, 5 juni 2023 /PRNewswire/ -- PhenomeX Inc. (Nasdaq: CELL), het bedrijf voor functionele celbiologie, heeft vandaag bekendgemaakt van 6-8 juni 2023 in het Postillion Hotel Amsterdam aan de Antibody Engineering & Therapeutics (AE&T) Europe 2023 te zullen gaan deelnemen. AE&T is de toonaangevende bijeenkomst over antilichamen in Europa die wereldberoemde wetenschappers en academische onderzoekers samenbrengt om de nieuwste wetenschap, technologieën en partners te bieden die nodig zijn om wetenschappers te helpen de volgende generatie antilichamen te versnellen op weg naar commercieel succes.

Op de conferentie zal het Bedrijf zijn optofluïdische en proteomische technologieën, waaronder de onlangs gelanceerde Beacon Select™-technologie, tonen in stand #19. Bezoekers kunnen demonstraties bekijken en meer kennis opdoen over hoe de producten van PhenomeX ons begrip van cellulaire functies kunnen bevorderen en versnellen langs het continuüm van wetenschappelijke ontdekking, bioprocessing, klinisch onderzoek en de ontwikkeling van immunotherapie.

Daarnaast zal de technologie van PhenomeX worden belicht in een podiumpresentatie onder leiding van Dr. Francois Romagne, wetenschappelijk directeur van MImAbs en professor aan de Universiteit van Aix Marseille.

Titel van de presentatie: "Accelerating Antibody Discovery for Difficult Targets through mRNA Immunization and Beacon Single Cell Technology"

Datum & Tijdstip: Woensdag 7 juni 2023 om 12:20 CET

Samenvatting: Deze presentatie laat zien dat ondanks de efficiëntie waarmee antilichamen worden gegenereerd, klassieke immunisatiestrategieën en de daaropvolgende generatie van hybridoma's vaak sterke beperkingen hebben als het gaat om slecht immunogene membraaneiwitten met korte extracellulaire domeinen. Zelfs als een paar antilichamen kunnen worden verkregen met herhaalde campagnes, worden slechts een beperkte diversiteit en moleculaire kenmerken bereikt, wat leidt tot problemen bij het selecteren van goede kandidaten voor farmaceutische ontwikkelingen. Innovatieve benaderingen die RNA-immunisatie en single cell screening combineren, bieden unieke mogelijkheden om de ontdekking van antilichamen tegen zulke uitdagende targets drastisch te versnellen. In de presentatie wordt het verkrijgen van grote collecties antilichamen met zowel moleculaire als functionele diversiteit tegen een moeilijke GPCR en ionenkanaal beschreven met behulp van deze strategieën.

Over PhenomeX Inc.

PhenomeX stelt wetenschappers in staat om het volledige potentieel van elke cel te benutten en het volgende tijdperk van functionele celbiologie in te luiden waarin de gezondheid van de mens bevorderd zal worden. We stellen wetenschappers in staat om de meest complete inzichten in de celfunctie te delen en een volledig beeld te krijgen van de werking, c.q. het gedrag van elke cel. Ons unieke pakket beproefde high-throughput-tools en -diensten biedt een ongeëvenaarde resolutie en snelheid, en versnelt de inzichten die essentieel zijn voor het bevorderen van ontdekkingen die de preventie en behandeling van ziekten aanzienlijk kunnen verbeteren. Onze bekroonde platforms worden gebruikt door onderzoekers over de hele wereld, waaronder onderzoekers van de top 15 farmaceutische bedrijven wereldwijd en ongeveer 85% van de toonaangevende Amerikaanse kankercentra.

Toekomstgerichte verklaringen

Voor zover verklaringen in dit persbericht geen beschrijvingen zijn van historische feiten met betrekking tot PhenomeX of zijn producten, zijn het toekomstgerichte verklaringen die de huidige overtuigingen en verwachtingen van het management weerspiegelen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen bevatten belangrijke bekende en onbekende risico's en onzekerheden die betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, waarbij de werkelijke resultaten en productprestaties aanzienlijk kunnen verschillen van resultaten die door de toekomstgerichte uitspraken uitgedrukt of geïmpliceerd worden. PhenomeX verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of te herzien. Raadpleeg voor een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden met betrekking tot de groei en voortdurende evolutie van het Bedrijf de verklaringen in de gedeeltes "Risicofactoren" en elders in onze deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission.

SOURCE PhenomeX