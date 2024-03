Philip Morris ouvrira une nouvelle usine de cigarettes en Tanzanie, montrant qu'il ne prend pas au sérieux la création d'un « avenir sans fumée »

Déclaration de Yolonda C. Richardson, présidente-directrice générale de la Campagne pour les enfants sans tabac

WASHINGTON, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Philip Morris International, la plus grande compagnie de cigarettes cotée en bourse au monde, prévoit d'ouvrir une nouvelle usine de cigarettes en Tanzanie, selon les médias . L'annonce est un autre acte d'hypocrisie de la part du géant du tabac qui prétend être déterminé à « assurer un avenir sans fumée ». On ne peut pas bâtir un avenir sans fumée en construisant de nouvelles usines de cigarettes ou en expédiant 613 milliards de cigarettes dans le monde, comme Philip Morris l'a fait en 2023.

La décision de Philip Morris de doubler les ventes de cigarettes en Afrique montre que l'entreprise ne peut pas être prise au sérieux lorsqu'elle prétend vouloir mettre fin aux ventes de cigarettes. Philip Morris s'efforce de vendre le plus de cigarettes possible le plus longtemps possible. Toute allégation contraire n'est rien d'autre qu'un stratagème de relations publiques.

Les compagnies de tabac comme Philip Morris se tournent de plus en plus vers l'Afrique et les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier - considérés comme des « marchés en croissance » pour vendre leurs produits mortels qui créent une dépendance. Près de 80 % des fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire comme la Tanzanie.

Depuis des décennies, Philip Morris sait que les cigarettes sont particulièrement mortelles. En dépit de ces connaissances, elle a activement commercialisé les cigarettes partout dans le monde, a intimidé les pays qui adoptaient des politiques rigoureuses pour réduire le tabagisme et continue d'ouvrir des usines de fabrication de cigarettes dans des pays comme la Tanzanie pour produire et vendre plus de cigarettes.

Le tabagisme tue plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde et est la cause principale de décès évitables dans le monde. Les compagnies de tabac comme Philip Morris sont la cause principale de cette épidémie mondiale et empochent des milliards de dollars de profits au détriment de vies partout dans le monde. Le monde a besoin de mesures rapides de la part des gouvernements pour adopter des mesures de santé publique qui sauvent des vies et réduisent l'usage du tabac - pas plus d'usines à cigarettes de Philip Morris.