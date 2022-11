Philips Projection dévoile son nouveau projecteur Philips Screeneo U5

Le nouveau modèle laser 4k à focale ultra-courte de la gamme Screeneo.

LAUSANNE, Suisse, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Philips Projection est fier de dévoiler le Philips Screeneo U5, son tout nouveau vidéoprojecteur laser à focale ultra-courte qui offre une qualité de visionnage en True 4K UHD à couper le souffle avec un écran 150 pouces (381 cm de diagonale) à une distance de projection de seulement 42 cm.

Après le succès rencontré par son projecteur Screeneo U4 UST (ultra short throw, ou à focale ultra courte), Philips a souhaité mettre au point un modèle encore plus avancé de sa gamme Screeneo, le Screeneo U5, lui aussi disponible en précommande via la plate-forme Indiegogo.

« Fidèles à notre promesse d'améliorer constamment la conception et l'utilisation de nos produits, nous cherchons inlassablement à innover, forts d'une vingtaine d'années dans le domaine des projecteurs grand public. Le Screeneo U5 est le fruit de ces efforts sans relâche pour offrir au public des avancées technologiques, avec un projecteur laser 4k à la pointe et au prix le plus compétitif du marché », explique Dan Mamane, Président de Screeneo Innovation SA.

Le Philips Screeneo U5 permet de regarder des films et d'autres contenus avec une netteté d'image totale offerte par la 4K UHD, un niveau de précision inatteignable dans des résolutions inférieures. Il suffit de positionner le Screeneo U5 sur une table, une étagère ou un autre meuble pour profiter comme jamais auparavant de ses programmes préférés, qu'il s'agisse d'émissions TV, de sports ou encore de jeux !

Avec son ratio de 0.21, le meilleur du marché, le projecteur Screeneo U5 permet d'obtenir une diagonale d'écran impressionnante, à savoir 120 pouces (305 cm), une fois positionné à seulement 28 cm d'un mur ou d'une surface de projection et jusqu'à 150 pouces (381 cm).

Le Screeneo U5 est équipé d'Android TV 11, de Chromecast et de l'Assistant Google. Lancez la lecture du dernier épisode de votre série, reprenez là où vous l'aviez arrêté ou passez à un autre programme. Il est également facile de trouver de la musique, des jeux, des vidéos musicales et des contenus YouTube directement depuis l'écran personnalisable.

Avec ses couleurs d'une grande précision et son contraste impressionnant dans le cas d'un écran de 150 pouces au maximum, le Screeneo U5 affiche des images compatibles avec les normes et formats REC709, Dolby Vision, HDR10 et HLG, garantissant une impressionnante reproduction des couleurs jusqu'à 12-bit. L'utilisateur profite de contenus en 3D immersifs avec son lecteur Blu-ray.

La toute nouvelle technologie FlowMotionTM 4 aide les vidéos à s'afficher avec un taux d'images supérieur. Elle reconnaît automatiquement les images dynamiques et assure des mouvements d'une grande fluidité, notamment dans le cas de scènes d'action ou d'activités sportives allant très vite.

La technologie de projection DLP de Texas Instrument intégrée apporte une qualité impressionnante avec des couleurs éclatantes, un contraste fort et une luminosité parfaite quelles que soient les circonstances. Grâce à la source lumineuse laser (2200 Lumens ANSI) gage de couleurs riches et éclatantes pendant un maximum de 25 000 heures, ainsi qu'à la technologie UST, fini le phénomène d'ombres à l'écran dès qu'une personne traverse la pièce de visionnage. Celui-ci est ainsi d'une qualité constante, sans perturbation visuelle.

Le Screeneo U5 est équipé d'un puissant système audio qui délivre un son profond et enveloppant afin de se plonger dans le film visionné. Avec 2.2 canaux, 20 watts et son DSP dédié, le Screeneo U5 offre une qualité audio à la pointe de la technologie qui vient compléter l'expérience True 4K avec les technologies Dolby Atmos et DTS HD.

Il suffit de brancher tous ses appareils préférés via les 2 entrées HDMI (un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou une console de jeu) pour visionner des vidéos, photos et fichiers audio à partir d'une interface USB, grâce au lecteur multimédia embarqué. La présence des technologies Bluetooth 5.1, Wi-Fi (double) et SPDIF, de 2 interfaces USB-A et d'une jack 3.5 pour connecter des enceintes externes, vient compléter l'ensemble. Enfin, le port RS-232 ouvre la voie à l'usage de systèmes de home cinéma ou de domotique.

Le Philips Screeneo U5 est livré avec un chargeur international et une télécommande et sera disponible à partir du 08 Novembre 2022, au prix de 1699 EUR en exclusivité sur Indiegogo.

À propos de Screeneo Innovation SA (Philips Projection)

Screeneo Innovation SA, également connue sous le nom de Philips Projection, a été créée en 2018 et est un partenaire exclusif de licence de marque mondiale de PHILIPS. La société a acquis tous les droits internationaux de la marque PHILIPS pour les projecteurs portatifs, les projecteurs à focale ultra-courte et les récepteurs de télévision numérique. Screeneo Innovation SA est responsable de la conception, de la fabrication, des ventes, de l'assistance aux clients et fait office de distributeur mondial de ces produits.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.philips.fr/c-m-so/projecteurs

