PHNIX libère l'innovation : Améliorer la solution énergétique complète à Milan MCE 2024

GUANGZHOU, Chine, le 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- PHNIX, un acteur de premier plan dans l'industrie du CVC, devrait faire un grand retour au salon MCE à Milan du 12 au 15 mars. Reconnu comme un événement mondial de premier plan pour le secteur du CVC, MCE sert de plateforme aux entreprises pour présenter des innovations révolutionnaires dans les solutions de chauffage, de refroidissement et d'efficacité énergétique.

PHNIX Unleashes Innovation Elevating Comprehensive Energy Solution at Milan MCE 2024

Deux ans après l'édition 2022, PHNIX considère cette année le salon MCE comme un moment charnière de son calendrier 2024. Depuis 2023, PHNIX a introduit une solution énergétique complète qui intègre des services de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude. En 2024, la société va améliorer et développer cette solution, en offrant une expérience pratique grâce à une cabine d'expérience dédiée. Trois produits clés, dont le réservoir d'eau multifonctionnel, le serpentin de ventilateur hydraulique et la pompe à chaleur air-eau de la série R290 Everest, seront opérationnels pour les visiteurs. Des experts techniques du centre de service européen et du siège de PHNIX seront présents pour répondre aux demandes de renseignements, offrant aux clients une compréhension approfondie des solutions de PHNIX.

En ce qui concerne les expositions, PHNIX présentera trois produits phares :

Pompe à chaleur air-eau Everest série R290 : Efficacité supérieure. Son SCOP peut atteindre au-dessus de 5.0. Ultra-silencieux. Atteignant aussi bas que 39,5 dB(A), il assure un environnement serein pour les utilisateurs. Technologie EVI. Il offre des performances exceptionnelles même dans des conditions extrêmes.

Pompe à chaleur à eau chaude domestique tout-en-un airExpert R290 : Certifié SG-ready. Il peut répondre aux exigences du réseau grâce à des systèmes de contrôle intelligents, permettant une utilisation plus efficace de l'énergie. Performance stable et ultra-silencieuse. Sa pression sonore est aussi faible que 35,5 décibels pour un espace de vie non perturbé.

Pompe à chaleur air-eau commerciale HeatGreen R290 : Fonction hybride. Il s'intègre parfaitement aux chaudières, offrant une flexibilité d'utilisation pour les applications commerciales. Contrôle en cascade. Un écran central peut gérer jusqu'à 16 unités, offrant flexibilité et commodité.



Dans un affichage créatif, la pompe à chaleur commerciale de PHNIX intégrera la réalité virtuelle (VR) pour une présentation immersive du produit. S'appuyant sur le succès de sa vitrine VR au Chicago AHR Exhibition en janvier, PHNIX vise à améliorer l'expérience VR pour les participants MCE. Ceux qui souhaitent explorer le monde des pompes à chaleur commerciales de PHNIX en VR ne devraient pas manquer cette exposition passionnante dans le hall 3, stand K49 L50.