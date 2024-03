PHNIX setzt Innovationen in Gang: Umfassende Energielösung auf der Mailänder MCE 2024

GUANGZHOU, China, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- PHNIX, ein bedeutender Akteur in der HLK-Branche, wird auf der MCE-Messe in Mailand vom 12. bis 15. März ein großes Comeback feiern. Die MCE ist als weltweit führende Veranstaltung für die HLK-Branche anerkannt und dient als Plattform für Unternehmen, um bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Heizung, Kühlung und Energieeffizienz vorzustellen.

PHNIX Unleashes Innovation Elevating Comprehensive Energy Solution at Milan MCE 2024

Zwei Jahre nach der Ausgabe 2022 betrachtet PHNIX die diesjährige MCE-Ausstellung als einen entscheidenden Moment in seinem Kalender 2024. Seit 2023 bietet PHNIX eine umfassende Energielösung an, die die Bereiche Heizung, Kühlung und Warmwasser integriert. Im Jahr 2024 wird das Unternehmen diese Lösung weiter ausbauen und in einer speziellen Erlebniskabine ein praktisches Erlebnis bieten. Drei Schlüsselprodukte, darunter der multifunktionale Wassertank, der hydraulische Gebläsekonvektor und die Luft-Wasser-Wärmepumpe der Serie R290 Everest, werden den Besuchern in Betrieb gezeigt. Technische Experten aus dem europäischen Service-Center und der Zentrale von PHNIX werden anwesend sein, um Fragen zu beantworten und den Kunden ein umfassendes Verständnis für die Lösungen von PHNIX zu vermitteln.

Was die Exponate anbelangt, so wird PHNIX drei Vorzeigeprodukte vorstellen:

Luft-Wasser-Wärmepumpe der Serie R290 Everest: Überlegene Effizienz. Sein SCOP kann über 5,0 erreichen. Ultra-leise. Mit einem Schalldruckpegel von nur 39,5 dB(A) sorgt er für eine ruhige Umgebung für die Nutzer. EVI-Technologie. Es bietet selbst unter extremen Bedingungen eine hervorragende Leistung.

R290 airExpert All-in-One Brauchwasser-Wärmepumpe: SG-ready zertifiziert. Es kann durch intelligente Steuerungssysteme auf den Netzbedarf reagieren und so eine effizientere Energienutzung ermöglichen. Stabile und extrem leise Leistung. Sein Schalldruckpegel liegt bei nur 35,5 Dezibel für einen ungestörten Lebensraum.

R290 HeatGreen Kommerzielle Luft/Wasser-Wärmepumpe: Hybride Funktion. Es lässt sich nahtlos in Heizkessel integrieren und bietet Flexibilität bei der Nutzung für gewerbliche Anwendungen. Kaskadensteuerung. Ein zentrales Display kann bis zu 16 Geräte verwalten und bietet so Flexibilität und Komfort.



In einer kreativen Präsentation wird die gewerbliche Wärmepumpe von PHNIX virtuelle Realität (VR) für eine immersive Produktpräsentation einbeziehen. Aufbauend auf dem Erfolg seiner VR-Präsentation auf der AHR-Messe in Chicago im Januar will PHNIX das VR-Erlebnis für die MCE-Teilnehmer noch verbessern. Diejenigen, die die Welt der gewerblichen Wärmepumpen von PHNIX durch VR erkunden möchten, sollten diese spannende Ausstellung in Halle 3, Stand K49 L50 nicht verpassen.

