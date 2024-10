PHNIX präsentiert fortschrittliche Wärmepumpentechnologie auf der Chillventa 2024 und stellt Innovation und grüne Technologie in den Vordergrund

GUANGZHOU, China, 4.Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Auf der bevorstehenden Chillventa Expo in Nürnberg, Deutschland, wird PHNIX, ein renommierter Weltmarktführer in der HLK- und Wärmepumpentechnologie, seine bahnbrechenden Innovationen mit einer Ausstellung von umweltfreundlichen Lösungen vorstellen. Die Chillventa Expo, eine führende Veranstaltung für HLK-, Kälte- und Wärmepumpentechnologien, zieht jedes Jahr Fachleute und Branchenführer aus allen Teilen der Welt an. Diese Teilnahme ist ein bedeutender Moment für PHNIX, da das Unternehmen seinen soliden Branchenhintergrund und seine technologischen Fähigkeiten nutzt, um die Aufmerksamkeit der HLK-Branche zu gewinnen.

Was die Exponate anbelangt, so wird PHNIX drei Vorzeigeprodukte vorstellen:

Heizung/Kühlung + Warmwasser-Wärmepumpen für Wohngebäude:

Luft-Wasser-Wärmepumpe der Serie R290 Everest:

Klassenbeste Effizienz: Erreicht ErP-Einstufung von A+++ bei 35℃ und 55℃ basierend auf EN14825/EN14511

Flüsterleiser Betrieb: Hält den Geräuschpegel bei nur 50 dB(A)

Umweltbewusst: Verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R290

GreenTherm Serie - Transparente Demo-Wärmepumpe:

Interaktive Erfahrung: Bietet einen transparenten Einblick in die innere Mechanik der Wärmepumpe

R290 EVI Wärmepumpe:

Unvergleichliche Kältebeständigkeit: Funktioniert zuverlässig bei Temperaturen von bis zu -25℃.

R290 airExpert All-in-One Brauchwasser-Wärmepumpe:

SG-zertifizierte Intelligenz: Passt sich dem Netzbedarf an, um die Energienutzung zu optimieren

Geräuschloser Betrieb: Geräuschpegel von nur 35,5 Dezibel für ruhige Wohnräume

R290 HeatGreen Kommerzielle Luft/Wasser-Wärmepumpe:

Vielseitiges Hybridsystem: Nahtlos integrierbar in Kesselsysteme für den flexiblen kommerziellen Einsatz

Cascade Control System: Einfache und effiziente Verwaltung von bis zu 16 Geräten über ein einziges Bedienfeld

Die Teilnahme von PHNIX an der Chillventa Expo ist ein Symbol für sein kontinuierliches Engagement und seine Investitionen in den globalen Markt. PHNIX lädt Kollegen und Partner aus der Industrie weltweit zur Chillventa Expo ein. Der Stand von PHNIX (Stand Nr. 4-331) dient als interaktiver Knotenpunkt, an dem die Besucher ein tiefes Verständnis für die Produkte und Technologien von PHNIX gewinnen und die profunden Kenntnisse des Unternehmens über Kundenbedürfnisse und Markttrends erfahren können.

PHNIX freut sich darauf, auf dieser Messe die Beziehungen zu globalen Partnern und Branchenkollegen zu stärken und gemeinsam die künftige Richtung der Branche zu erkunden.

Über PHNIX

Als führender Wärmepumpenhersteller in China ist PHNIX ein internationales Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Nahezu 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und auf andere Märkte in Übersee exportiert. Weitere Informationen über PHNIX finden Sie unter www.phnix-e.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516184/PHNIX_Presents_Advanced_Heat_Pump_Technology_Chillventa_2024_Highlighting_Innovation.jpg