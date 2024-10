PHNIX présente la technologie avancée des pompes à chaleur au Chillventa 2024, mettant en avant l'innovation et la technologie verte.

GUANGZHOU, Chine, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la prochaine exposition Chillventa à Nuremberg, en Allemagne, PHNIX, un leader mondial renommé dans le domaine du CVC et de la technologie des pompes à chaleur, s'apprête à dévoiler ses innovations de pointe avec une vitrine de solutions vertes. L'exposition Chillventa, un événement de premier plan pour les technologies de CVC, de réfrigération et de pompes à chaleur, attire chaque année des professionnels et des leaders de l'industrie des quatre coins du monde. Cette participation marque un moment important pour PHNIX, qui s'appuie sur sa solide expérience industrielle et ses prouesses technologiques pour attirer l'attention de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

En ce qui concerne les expositions, PHNIX présentera trois produits phares :

Pompes à chaleur pour chauffage/refroidissement résidentiel + ECS :

Pompe à chaleur air-eau R290 Everest Series :

Efficacité en tête de classe : Atteint le niveau ErP de A+++ à 35℃ et 55℃ selon la norme EN14825/EN14511

Fonctionnement silencieux : Maintient le niveau de bruit à seulement 50 dB(A)

Respect de l'environnement : Utilise un réfrigérant R290 respectueux de l'environnement

Série GreenTherm - Pompe à chaleur de démonstration transparente :

Expérience interactive : Offre une vue transparente sur la mécanique interne de la pompe à chaleur

R290 EVI Heat Pump :

Résistance au froid inégalée : Fonctionne de manière fiable à des températures aussi basses que -25℃

Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire R290 airExpert All-in-One :

Intelligence certifiée SG : S'adapte aux demandes du réseau pour une utilisation optimisée de l'énergie

Fonctionnement silencieux : Des niveaux sonores aussi bas que 35,5 décibels pour des espaces de vie tranquilles.

R290 HeatGreen Pompe à chaleur air/eau commerciale :

Système hybride polyvalent : S'intègre parfaitement aux systèmes de chaudières pour une utilisation commerciale flexible

Cascade Control System : Gère jusqu'à 16 unités à partir d'un seul panneau de commande pour plus de facilité et d'efficacité

La participation de PHNIX à l'exposition Chillventa est un symbole de son engagement et de son investissement continus dans le marché mondial. PHNIX invite ses collègues et partenaires de l'industrie mondiale à participer à l'exposition Chillventa. Le stand de PHNIX (stand n° 4-331) servira de centre interactif où les visiteurs pourront acquérir une compréhension approfondie des produits et des technologies de PHNIX, et découvrir la vision profonde de l'entreprise sur les besoins des clients et les tendances du marché.

Grâce à cette exposition, PHNIX se réjouit de renforcer ses liens avec des partenaires mondiaux et des pairs du secteur, et d'explorer ensemble l'orientation future de l'industrie.

À propos de PHNIX

Premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX, consultez le site www.phnix-e.com.

