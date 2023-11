PHNIX présentera ses solutions innovantes de pompes à chaleur à l'exposition internationale de l'air conditionné et de la réfrigération 2023 à Madrid, en Espagne

GUANGZHOU, Chine, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- PHNIX a le plaisir d'annoncer sa participation à la prochaine exposition internationale de l'air conditionné et de la réfrigération, C&R Expo 2023, qui se tiendra du 14 au 17 novembre à l'IFEMA, à Madrid. PHNIX invite tous les participants à se rendre sur son stand 9B13 pour découvrir ses produits remarquables, échanger avec son équipe et discuter de la manière dont la technologie innovante de pompe à chaleur de PHNIX peut bénéficier aux entreprises et aux particuliers.

PHNIX to Showcase Innovative Heat Pump Solutions at The international Air-Conditioning and Refrigeration Exhibition 2023 in Madrid Spain

Pourquoi exposer ?

C&R Expo est le monde du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération, et constitue un pôle d'interaction et d'apprentissage pour les professionnels et les passionnés. Exposer à C&R est une occasion unique d'entrer en contact avec un public spécialisé et de découvrir les dernières tendances et évolutions du secteur HVAC.

« C&R Expo rassemble les principales entreprises mondiales du secteur du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (HVAC) et présente une gamme de produits et de solutions innovants. Des fabricants et des fournisseurs de toutes tailles et de toutes spécialités se réunissent pour partager leurs idées et présenter l'avenir de la technologie des pompes à chaleur. Notre participation à C&R est en parfaite adéquation avec notre mission, qui est de faire avancer les solutions de chauffage et de refroidissement durables, a déclaré Jab Fan, vice-président des activités de PHNIX à l'étranger. Nous sommes impatients de rencontrer des professionnels du secteur, des partenaires et des clients lors de cet événement. »

Que présentera PHNIX ?

En tant que l'un des principaux fabricants chinois du secteur HVAC, PHNIX se spécialise dans la fourniture de solutions de pompes à chaleur respectueuses de l'environnement et économes en énergie. À C&R Expo, PHNIX présentera sa solution complète d'énergie durable domestique, qui combine sa pompe à chaleur de pointe et son système photovoltaïque, dans le but de maximiser l'efficacité de la gestion de l'énergie pour chaque foyer. En outre, la dernière pompe à chaleur tout-en-un de PHNIX, la série airBlock, sera présentée pour la première fois lors de l'exposition.

Points forts :

Chauffage et climatisation domestiques + pompe à chaleur ECS : Pompe à chaleur air-eau de la série Everest Ventilo-convecteur hydraulique Module hydraulique EasyHydro

Chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un : R290 100 L et 300 L de la série airExpert Série airBlock

Pompe à chaleur commerciale pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude : Pompe à chaleur commerciale à inverseur R290 de la série HeatGreen



À propos de PHNIX

En tant que premier fabricant de pompes à chaleur en Chine, PHNIX est une entreprise internationale spécialisée dans la R&D et la production de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés étrangers. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, veuillez consulter le site www.phnix-e.com .