Phoenix Tower International convertit avec succès son financement en un prêt lié au développement durable

BOCA RATON, Floride, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« PTI »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de communication sans fil, a annoncé aujourd'hui la conversion de facilités de crédit d'un montant de 1,2 milliard d'euros en un prêt lié au développement durable (« SLL »). Ces facilités soutiendront la croissance future de PTI dans la fourniture d'infrastructures de tours essentielles et économes en énergie à des marchés nouveaux et existants dans le monde entier.

ING a agi en tant qu'arrangeur principal conjoint, teneur de livre et coordinateur unique de la durabilité pour cette opération. Le SLL a été structuré conformément aux principes des prêts liés à la durabilité, tels qu'ils sont régis par la Loan Market Association, l'Asia Pacific Loan Market Association et la Loan Syndications and Trading Association.

Après la clôture des facilités de crédit européennes historiques de 1,2 milliard d'euros en septembre 2023, PTI a modifié avec succès le financement en un SLL, arrivant à échéance en septembre 2030. Ce SLL marque une étape importante dans le parcours de PTI en matière de développement durable et comporte trois indicateurs clés de performance :

diminution de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2 par site, et divulgation des émissions de gaz à effet de serre du champ d'application 3 ; amélioration du score du GRESB selon la méthodologie d'évaluation des actifs d'infrastructure du GRESB ; augmentation du nombre de sites éclairés convertis à l'éclairage LED ou à l'éclairage entièrement solaire.

« Alors que nous continuons à développer nos activités, nous nous concentrons sur la création d'une voie plus durable pour fournir une infrastructure de tours sans fil aux communautés et aux pays qui ont besoin d'une plus grande connectivité de la manière la plus efficace et la plus respectueuse de l'environnement possible, a déclaré Dagan Kasavana, PDG de PTI. En tant que propriétaires à long terme d'infrastructures sans fil, nous avons l'occasion de jouer un rôle de premier plan sur ce sujet important et nous savons que c'est important pour nos clients, les communautés dans lesquelles nous travaillons et l'industrie dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle nous nous imposons des normes élevées et que nous nous sommes engagés dans ce prêt lié à la durabilité. »

« ING aide ses clients à prendre une longueur d'avance en matière de connectivité numérique, et nous sommes fiers de voir PTI étendre son leadership également dans le domaine de la durabilité », a commenté Ana Carolina Oliveira, responsable d'ING Americas pour la technologie, les médias et les télécommunications et la santé. « Cet accord témoigne de l'engagement de PTI à faire progresser ses initiatives en matière de développement durable en liant son financement à un ensemble complet d'indicateurs de performance clés », a ajouté Suleyman Kilci, vice-président de la finance durable chez ING Americas.

« Nous avons établi une nouvelle norme dans le secteur de l'infrastructure des tours avec ce prêt lié à la durabilité et, ce faisant, nous avons renforcé notre engagement en faveur de la durabilité environnementale », a souligné Michael Bremer, directeur financier de PTI.

À propos de Phoenix Tower International

PTI, par l'intermédiaire de ses filiales, possède et exploite plus de 25 000 tours de télécommunications en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes. PTI est présente dans plusieurs pays d'Europe dont la France, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne, Malte et Chypre.

PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs sans fil du monde entier sur les marchés à forte croissance. Les investisseurs de PTI comprennent des fonds gérés par Blackstone, Grain Management, BlackRock, WrenHouse et USS. Le siège social de PTI se trouve à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site Web www.phoenixintnl.com

À propos d'ING Americas

ING Americas est le nom de marque des activités de gros d'ING dans la région des Amériques et fait partie du groupe ING N.V. (« ING »), une société mondiale de services financiers d'origine néerlandaise dont le réseau s'étend sur 40 pays. ING emploie plus de 58 000 personnes et propose des services financiers à ses clients dans plus de 40 pays.

Les actions du groupe ING sont cotées aux bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et au New York Stock Exchange.

Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie d'ING, comme en témoigne la position de leader d'ING dans les indices de référence du secteur. La notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) d'ING par MSCI a été confirmée à « AA » en septembre 2022. En août 2022, Sustainalytics a considéré que la gestion des risques matériels ESG par ING était « forte », et en juin 2022, ING a reçu une note ESG « forte » de la part de S&P Global Ratings. Les actions du groupe ING sont également incluses dans les principaux indices de durabilité et ESG des principaux fournisseurs Euronext, STOXX, Morningstar et FTSE Russell. ING Americas propose une gamme complète de produits financiers de gros, tels que les prêts commerciaux, le financement d'entreprise ainsi que les marchés, produits et services financiers.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg