Phoenix Tower International wandelt Finanzierung erfolgreich in ein nachhaltigkeitsbezogenes Darlehen um

BOCA RATON, Florida, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International („PTI"), ein weltweit führender Anbieter von drahtloser Kommunikationsinfrastruktur, gab heute die Umwandlung von Kreditfazilitäten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in ein nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen (Sustainability-Linked Loan, „SLL") bekannt. Die Fazilitäten werden das zukünftige Wachstum von PTI bei der Bereitstellung kritischer und energiebewusster Turm-Infrastruktur für neue und bestehende Märkte auf der ganzen Welt unterstützen.

ING fungierte bei dieser Transaktion als Joint Mandated Lead Arranger, Bookrunner und alleiniger Nachhaltigkeitskoordinator. Die Struktur des SLL orientiert sich an den Grundsätzen für nachhaltigkeitsbezogene Darlehen, die von der Loan Market Association, der Asia Pacific Loan Market Association und der Loan Syndications and Trading Association festgelegt wurden.

Nach Abschluss der wegweisenden europäischen Kreditfazilitäten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro im September 2023 änderte PTI die Finanzierung erfolgreich in ein SLL, das im September 2030 fällig wird. Dieses SLL ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von PTI zur Nachhaltigkeit und enthält drei wichtige Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs):

Verringerung der THG-Intensität nach Scope 1 und 2 pro Standort, zusammen mit der Offenlegung von THG nach Scope 3; Verbesserung der GRESB-Bewertung nach der GRESB-Methode zur Bewertung von Infrastrukturanlagen; Erhöhung der Zahl der beleuchteten Standorte, die auf LED- oder Solarbeleuchtung umgestellt wurden.

„Während wir unser Geschäft weiter ausbauen, konzentrieren wir uns darauf, einen nachhaltigeren Weg für die Bereitstellung von Funkturm-Infrastruktur für Gemeinden und Länder zu finden, die eine größere Konnektivität benötigen, und zwar auf die effizienteste und umweltfreundlichste Weise", sagte Dagan Kasavana, Geschäftsführer von PTI. „Als langfristige Eigentümer von Mobilfunkinfrastrukturen haben wir die Möglichkeit, bei diesem wichtigen Thema eine Vorreiterrolle einzunehmen, und wir wissen, dass dies für unsere Kunden, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und die Branche insgesamt wichtig ist. Deshalb stellen wir hohe Anforderungen an uns selbst und engagieren uns für das Sustainability-Linked Loan."

„ING unterstützt seine Kunden dabei, im Bereich der digitalen Konnektivität einen Schritt voraus zu sein, und wir sind stolz darauf, dass PTI seine Führungsrolle auch im Bereich der Nachhaltigkeit ausbauen kann", sagte Ana Carolina Oliveira, ING Leiterin des Bereichs Technology, Media & Telecom / Healthcare Americas. „Diese Vereinbarung ist ein Beleg für das Engagement von PTI, seine Nachhaltigkeitsinitiativen voranzutreiben, indem es seine Finanzierung mit einer umfassenden Reihe von wesentlichen KPIs verknüpft", fügte Suleyman Kilci, Vizepräsident für nachhaltige Finanzen bei ING Americas, hinzu.

„Mit diesem Sustainability-Linked Loan haben wir einen neuen Standard im Turm-Infrastruktursektor gesetzt und damit unser Engagement für ökologische Nachhaltigkeit bekräftigt", so Michael Bremer, Finanzvorstand von PTI.

Informationen zu Phoenix Tower International

PTI besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften mehr als 25.000 Fernmeldetürme in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und der Karibik. In Europa ist PTI in mehreren Ländern vertreten, darunter Frankreich, Italien, Irland, Deutschland, Malta und Zypern.

PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu sein. Zu den Investoren von PTI gehören Fonds, die von Blackstone, Grain Management, BlackRock, WrenHouse und USS verwaltet werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com

Informationen zu ING Americas

ING Americas ist der Markenname für das Großhandelsgeschäft von ING in der Region Amerika und gehört zur ING Group N.V. („ING"), einem globalen Finanzdienstleistungsunternehmen niederländischen Ursprungs mit einem Netzwerk, das sich über 40 Länder erstreckt. ING beschäftigt mehr als 58.000 Mitarbeiter und bietet Finanzdienstleistungen für Kunden in über 40 Ländern an.

Die Aktien der ING Group sind an den Börsen in Amsterdam und Brüssel sowie an der New York Stock Exchange notiert.

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der ING-Strategie, was durch die führende Position von ING bei Branchenbenchmarks belegt wird. Das Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (Environmental, Social and Governance, ESG) von ING durch MSCI wurde im September 2022 mit „AA" bestätigt. Im August 2022 stuft Sustainalytics das ESG-Risikomanagement von ING als „stark" ein, und im Juni 2022 erhielt ING von S&P Global Ratings die ESG-Bewertung „stark". Die Aktien der ING Group sind auch in den wichtigsten Nachhaltigkeits- und ESG-Indexprodukten der führenden Anbieter Euronext, STOXX, Morningstar und FTSE Russell enthalten. ING Americas bietet eine breite Palette von Finanzprodukten für Großkunden an, z. B. gewerbliche Kredite, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmärkte, -produkte und -dienstleistungen.

