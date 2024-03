Phoenix Tower International kündigt strategische Transaktion mit Cellnex zum Erwerb von 1.900 Mobilfunkstandorten in Irland an

BOCA RATON, Florida, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit Cellnex Telecom getroffen hat, um 100 % des Geschäfts von Cellnex in Irland zu übernehmen. Durch die Transaktion wird das irische Geschäft von PTI um etwa 1.700 Mobilfunkstandorte und etwa 200 Landstandorte erweitert, die Mobilfunkstandorte von Drittanbietern beherbergen.

Die Übernahme unterstreicht das Engagement von Phoenix Tower International, das Wachstum in Irland zu fördern und zur Verbesserung der Telekommunikationsinfrastruktur des Landes beizutragen. Diese strategische Transaktion wird sowohl der irischen Bevölkerung als auch den in der Region tätigen Mobilfunkbetreibern (MNO) erhebliche Vorteile bringen.

„Wir freuen uns, diese strategische Transaktion mit Cellnex nach einer erfolgreichen Transaktion in Frankreich bekannt zu geben, die einen bedeutenden Schritt in der Expansion von Phoenix Tower International in Europa darstellt", kommentierte Dagan Kasavana, CEO von PTI. „Diese Übernahme unterstreicht unser Engagement in Irland, und wir sind bestrebt, zur Entwicklung einer robusten und fortschrittlichen Telekommunikationsinfrastruktur beizutragen, die sowohl der irischen Bevölkerung als auch unseren geschätzten Partnern, den Mobilfunknetzbetreibern, zugute kommen wird. Wir schätzen den konstruktiven Ansatz und die harte Arbeit des Cellnex-Teams, um diese Transaktion abzuschließen."

Marco Patuano, CEO von Cellnex, betonte, dass „der Verkauf unseres Geschäfts in Irland – zu einer angemessenen Bewertung – ein weiterer Schritt im Rahmen des „Next Chapter" des Unternehmens ist, der im Einklang mit unserer Strategie steht, das Ziel der Konsolidierung und Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur zu erreichen und unsere Anstrengungen auf die bestehenden Wachstumsmöglichkeiten in den wichtigsten Märkten, in denen wir tätig sind, zu konzentrieren. Wir möchten die Bereitschaft und die schnelle Entscheidungsfindung von PTI anerkennen und freuen uns darauf, die Transaktion fristgerecht abzuschließen."

Nomura fungiert als exklusiver Finanzberater und Arthur Cox als Rechtsbeistand von PTI. Barclays und Santander fungieren als Finanzberater und Matheson als Rechtsbeistand von Cellnex.

Informationen über Phoenix Tower International

PTI wird, pro forma für diese Transaktion und die vertraglich vereinbarten Installationen, über 29.000 Telekommunikationstürme in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik besitzen und betreiben. In Europa ist PTI in mehreren Ländern vertreten, darunter Frankreich, Italien, Irland, Deutschland, Malta und Zypern.

PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu sein. Zu den Investoren von PTI gehören Fonds, die von Blackstone, Wren House, USS und verschiedenen Mitgliedern des Managementteams verwaltet werden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com

Informationen über Cellnex Telecom

Cellnex ist Europas größter Betreiber von Türmen und Telekommunikationsinfrastrukturen und ermöglicht den Betreibern den Zugang zu einem umfangreichen Netz von Telekommunikationsinfrastrukturen auf der Basis der gemeinsamen Nutzung, was dazu beiträgt, Zugangsbarrieren abzubauen und die Dienste in abgelegenen Gebieten zu verbessern. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von über 138.000 Standorten in 12 europäischen Ländern, einschließlich geplanter Einführungen bis 2030, mit einer starken Präsenz in Spanien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Italien und Polen. Das an der spanischen Börse notierte Unternehmen Cellnex ist in den IBEX 35 und Euro Stoxx 100 Indizes vertreten und nimmt in wichtigen Nachhaltigkeitsindizes wie CDP, Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI und DJSI Europe führende Positionen ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.cellnex.com

