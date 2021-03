Phoenix Tower International signe un accord avec Monaco Telecom pour posséder et exploiter des sites de tours à Malte et à Chypre

BOCA RATON, Floride, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« Phoenix ») et Monaco Telecom ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'achat de plus de 815 tours sans fil et l'acquisition de pylônes sans fil nouvellement construits sur une période de 6 ans à Malte et à Chypre dans le cadre d'un programme de construction sur mesure. Cette opération positionne Phoenix comme le plus grand fournisseur d'infrastructures de tours sur les deux marchés, étend sensiblement sa présence croissante en Europe et renforce encore la position de leader de la société. La clôture est soumise aux conditions préalables habituelles pour ce type de transaction. Phoenix et Monaco Telecom ont établi un partenariat à long terme dans le cadre duquel Monaco Telecom occupera les sites pendant au moins vingt ans.

« Avec cette dernière transaction, PTI continue d'étendre sa présence dans toute l'Europe et fera la démonstration du modèle de tour indépendante pour réseau hôte neutre sur deux nouveaux marchés afin de faciliter l'extension de la couverture pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et, en fin de compte, l'augmentation de la connectivité pour la population de Malte et de Chypre. Alors que les économies du monde entier continuent à se remettre des effets de COVID-19, Phoenix est fier de travailler avec les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier pour déployer des solutions de couverture plus nombreuses et est heureux de s'associer à Monaco Telecom pour cette transaction », a déclaré Dagan Kasavana, directeur général de Phoenix Tower International.

Martin Péronnet, PDG de Monaco Telecom, a déclaré : « Cette opération nous permet de créer un partenariat stratégique à Chypre et à Malte avec une entreprise internationale de premier plan, ce qui nous permet d'accélérer nos plans d'investissement sur la 5G et la fibre optique là où nous sommes présents. »

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (« Phoenix ») possède et exploite plus de 10 000 tours, 986 km de fibre optique et plus de 80 000 autres infrastructures sans fil et sites connexes en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Phoenix a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs de téléphonie mobile sur les marchés à forte croissance des Amériques. Parmi les investisseurs de Phoenix figurent des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et John Hancock, ainsi que divers membres de l'équipe de direction. Pour en savoir plus, consultez le site www.phoenixintnl.com.

Freshfield Bruckhaus Deringer, Georgiades & Pelides LLC et Ganado Advocates ont agi en qualité de conseillers juridiques de PTI.

À propos de Monaco Telecom

Monaco Telecom est l'opérateur historique de la Principauté de Monaco. Il fournit des services fixes, Internet, de télévision et de téléphonie mobile, ainsi que des services internationaux de connectivité de données, de logement et de cloud computing. En juillet 2019, Monaco Telecom a été le premier opérateur à lancer la 5G avec une couverture nationale ; et en haut débit fixe, il fournit un accès de 1 Gb à tous les foyers. Monaco Telecom possède Epic, premier opérateur alternatif à Chypre et premier opérateur mobile à Malte. Monaco Telecom est détenue par le gouvernement de Monaco et par NJJ Holding, une famille européenne de sociétés de télécommunications composée des principaux opérateurs sur les marchés de Monaco, de la Suisse, de l'Irlande, de Chypre et de Malte. NJJ Holding est détenue par l'entrepreneur français Xavier Niel, qui contrôle également Iliad/Free, un acteur majeur des télécommunications en France, en Italie et en Pologne.

Paul Hastings a agi en tant que conseiller juridique et Bank of America en tant que conseiller financier de Monaco Telecom

