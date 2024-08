Phoenix Tower International e Iliad sottoscrivono un accordo strategico in Italia

BOCA RATON, Florida, 26 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), uno dei principali fornitori di infrastrutture wireless a livello mondiale, è lieto di annunciare un importante accordo Build-to-Suit (BTS) con Iliad, uno degli operatori di reti mobili (MNO) in più rapida crescita in Italia. Questo accordo prevede lo sviluppo di un massimo di 1.900 nuovi siti di telecomunicazioni in aree densamente e mediamente popolate, espandendo e potenziando ulteriormente la rete mobile 4G/5G di alta qualità di Iliad.

Nell'ambito di questo accordo, PTI offre a Iliad un accesso a lungo termine a questi siti a condizioni preferenziali, supportando l'impegno di Iliad nel fornire servizi mobili di alta qualità alla sua base di clienti in rapida crescita.

Il completamento di questa transazione è soggetto alle consuete condizioni normative.

"Siamo entusiasti di avviare questa partnership strategica con Iliad in Italia, un attore dinamico e innovativo nel settore delle telecomunicazioni", ha affermato Dagan Kasavana, CEO di Phoenix Tower International. "Questa operazione è perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita europea e ci consente di rafforzare la nostra presenza in Italia. Non vediamo l'ora di supportare il costante successo e la crescita del Gruppo Iliad in questo e in altri mercati".

La collaborazione tra PTI e Iliad sottolinea l'impegno di PTI nel fornire soluzioni infrastrutturali di massimo livello che soddisfino le mutevoli esigenze di Iliad.

