Phoenix Tower International z coraz większym rozmachem rozszerza swoją działalność w Europie w celu rozwoju sieci bezprzewodowych i wprowadzenia technologii 5G

Finalizuje umowę z Monaco Telecom w sprawie nabycia i eksploatacji masztów sieci bezprzewodowej na Malcie i Cyprze.

BOCA RATON, Fla., 14 lipca 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Phoenix Tower International ("Phoenix") sfinalizowała umowę na zakup ponad 830 masztów sieci bezprzewodowych oraz nabycie nowo wybudowanych masztów w okresie 6 lat na Malcie i Cyprze w ramach inwestycji build-to-suit (BTS). Spółka jest obecnie największym dostawcą infrastruktury masztowej w każdym z tych krajów, przy czym na mocy tego długoterminowego partnerstwa z Monaco Telecom operator ma prawo do obsługi stacji w tych lokalizacjach przez co najmniej dwadzieścia lat.

Na Malcie i Cyprze Phoenix zastosuje model niezależnych masztów sieci typu „neutral host" w celu zapewnienia szerszego zasięgu dla wszystkich operatorów sieci bezprzewodowych i lepszej jakości łączności dla mieszkańców obu krajów.

Phoenix również rozszerzył swoją działalność w Irlandii i Francji poprzez nabycie kolejnych masztów w ramach transakcji, które zostały zamknięte w ubiegłym miesiącu, a infrastruktura ta jest obecnie integrowana z ugruntowanymi działaniami w każdym z tych krajów. Oznacza to dodanie 274 lokalizacji od początku roku.

Po uwzględnieniu ostatnich transakcji, Phoenix będzie właścicielem i operatorem 4 285 masztów stanowiących część infrastruktury sieci bezprzewodowej w Irlandii, Francji, we Włoszech, oraz na Malcie i Cyprze, co sprawia że firma jest jednym z największych właścicieli masztów sieci bezprzewodowych w regionie.

„Dynamicznie zwiększamy nasz udział w rynku europejskim, rozpoczynając działalność w pięciu krajach w okresie krótszym niż dwa lata. Świadczy to o szybkim tempie i elastyczności naszego podejścia do umów kupna i umów partnerskich, oraz do strategii ustanawiania działalności na rynkach lokalnych, która w ostatecznym rozrachunku poprawi zasięg sieci bezprzewodowych i jakość łączności dla obywateli tych krajów" - skomentował Dagan Kasavana, dyrektor generalny Phoenix Tower International.

„Światowy sektor telekomunikacji powiększa swój zasięg - dodał Kasavana. - Phoenix Tower International jest na dobrej pozycji pod względem operacyjnym i finansowym do wsparcia i przyspieszenia tego rozwoju i jesteśmy pewni, że będziemy świadkami nieustannej ekspansji naszej działalności na wszystkich rynkach w nadchodzących miesiącach i latach".

Phoenix Tower International

Phoenix Tower International („Phoenix") jest właścicielem oraz operatorem ponad 13 500 masztów, 986 km światłowodów oraz ponad 80 000 innych obiektów infrastruktury bezprzewodowej w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Spółka Phoenix powstała w 2013 r. i od początku przyświecała jej misja zajęcia pozycji głównego dostawcy infrastruktury dla operatorów sieci bezprzewodowych w obu Amerykach i na innych dynamicznie rozwijających się rynkach. Do inwestorów lokujących swój kapitał w spółce należą fundusze zarządzane przez Blackstone Tactical Opportunities i John Hancock oraz członkowie kadry kierowniczej Phoenix. Więcej informacji znajduje się na stronie www.phoenixintnl.com.

