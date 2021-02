Phoenix Venture Partners LLC cierra el tercer fondo, PVP III LP

SAN MATEO, Calif., 1 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Phoenix Venture Partners LLC (PVP) anunció hoy que cerró oficialmente su último fondo de capital de riesgo insigne, PVP III LP en EOY 2020. El Fondo estaba sobresuscrito y sus socios limitados (tanto nuevos como existentes) están compuestos por sofisticadas instituciones financieras, oficinas familiares y corporaciones multinacionales líderes (inversores estratégicos). Los inversores estratégicos de PVP III LP incluyen a un quién es quién de los líderes del mercado de todo el mundo en sus respectivas industrias, incluyendo Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Corning Incorporated (NYSE:GLW), W. L. Gore & Associates, Showa Denko K. K. (TYO:4004), Nissan Chemical Corporation (TYO:4021), Nagase & Co., Ltd. (TYO:8012), y LG Technology Ventures, que es el vehículo de inversión de LG Chem, Ltd. (KRX: 051910).

Como la firma líder de capital de riesgo enfocada en la inversión de Materiales y Dispositivos Avanzados, PVP tiene un historial establecido de fuertes rendimientos y es conocida por empresarios y corporaciones a nivel mundial. PVP también tiene una reputación de forjar asociaciones sólidas con sus inversores estratégicos trabajando estrechamente con ellos en la innovación abierta para identificar oportunidades de mercado atractivas. Aprovechando el éxito de sus dos primeros fondos, PVP III LP continuará centrándose en invertir en empresas emergentes desarrollando innovaciones de Materiales y Dispositivos Avanzados, al tiempo que ampliará su presencia a nivel mundial.

El Dr. John T. Chen, socio general administrativo de PVP, comentó, "Nos complace el fuerte interés en PVP III LP de los nuevos inversores y el apoyo continuo de nuestros LPs existentes y estamos encantados de haber cerrado el nuevo fondo a pesar de los desafíos mundiales actuales."

El Dr. Zachariah Jonasson, socio general administrativo de PVP añadió, "Estamos muy contentos de trabajar tanto con las corporaciones multinacionales más innovadoras como con los empresarios a nivel mundial."

Acerca de Phoenix Venture Partners LLC

Phoenix Venture Partners LLC es una empresa líder de capital de riesgo que invierte y se asocia con empresarios destacados para comercializar innovaciones de Materiales y Dispositivos Avanzados. El equipo de PVP tiene un historial sin precedentes de fundación, construcción e inversión en exitosas empresas emergentes de Materiales Avanzados en múltiples industrias. La estrategia de inversión de la firma es flexible y se basa en ayudar a los emprendedores con asociaciones con clientes y cadenas de suministro, desarrollo de negocios, así como con apoyo estratégico y operativo. PVP colabora con un selecto ecosistema de corporaciones globales con visión de futuro en el desarrollo de negocios e intereses de innovación abierta. PVP tiene su sede en Silicon Valley con una oficina satélite en Seattle, WA. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.phoenix-vp.com o envíe un email a [email protected].

