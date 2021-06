photonicSENS et Qualcomm collaborent sur des caméras 3D haute résolution à objectif unique pour des applications 3D mobiles sur la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 888

VALENCE, Espagne, 22 Juin 2021 /PRNewswire/ -- photonicSENS, l'un des principaux fournisseurs de caméras 3D à objectif unique pour la perception de la profondeur de nouvelle génération, a collaboré avec Qualcomm Technologies, Inc. pour accélérer la commercialisation de sa technologie de caméra 3D à objectif unique, leader sur le marché. Grâce à un modèle de référence complet basé sur la plateforme mobile 5G Qualcomm® Snapdragon™ 888, les fabricants de smartphones peuvent bénéficier d'améliorations spectaculaires de la résolution des cartes de profondeur pour les applications frontales, comme l'authentification améliorée des visages, et les applications d'arrière-plan, notamment la reconstruction 3D, l'amélioration du bokeh , la macrophotographie en une seule prise avec la reconstruction et l'impression 3D de petits objets et la réalité augmentée (AR).

PhotonicSENS fait partie du programme d'écosystème de solutions de plate-forme Qualcomm®, qui permet aux fournisseurs de logiciels et d'applications de pré-intégrer et d'optimiser des solutions afin de créer une expérience utilisateur de qualité et de différencier les fonctionnalités pour les OEM.

« La solution de détection de profondeur 3D à objectif unique de photonicSENS va changer la donne pour les smartphones » a déclaré Ann Whyte, Présidente de photonicSENS, « Les modèles de référence de la caméra de profondeur 3D de cette collaboration sont basés sur notre technologie apiCAM à objectif unique qui, avec un seul appareil, fournit simultanément une image RVB et une carte de profondeur pour offrir aux fabricants de smartphones les moyens de se différencier avec des caractéristiques photographiques améliorées, une carte de profondeur de 1,4 Mpx, le plus faible nombre de composants, le plus faible coût et la plus faible dissipation d'énergie, ainsi que les meilleures performances dans n'importe quel environnement. La Snapdragon 888 est un leader incontestable et nous sommes ravis de travailler avec Qualcomm Technologies pour commercialiser notre solution de détection 3D de pointe »

photonicSENS présente le modèle de référence au Mobile World Congress 2021 à Barcelone en Espagne, du 28 juin au 1er juillet dans le hall 3 (3H52MR). De plus amples informations sur photonicSENS et les démonstrations au Mobile World Congress 2021 sont disponibles sur www.photonicSENS.com

A propos de photonicSENS

La caméra de profondeur 3D à objectif unique de photonicSENS offre simultanément l'image et la carte de profondeur de la plus haute résolution pour interrompre la reconnaissance des gestes, la reconnaissance des visages et les applications avancées telles que la réalité augmentée sur les appareils mobiles. En combinant une optique innovante et des algorithmes sophistiqués, la solution de détection de profondeur de PhotonicSENS réduit le nombre de composants nécessaires et est efficace en termes de calcul pour permettre une vision intelligente sur n'importe quel appareil.

