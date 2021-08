Pía León gana The World's Best Female Chef Award 2021, patrocinado por Nude Glass

The World's Best Female Chef Award, patrocinado por Nude Glass, forma parte del próximo programa de The World's 50 Best Restaurants 2021, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, y la ceremonia principal de entrega de premios tendrá lugar en Amberes, Flandes, el 5 de octubre, cuando León reciba su premio.

León ya fue nombrada Latin America's Best Female Chef en 2018. Kjolle, el primer emprendimiento en solitario de León, recibió el Premio a la Mejor Nueva Entrada en la lista Latin America's 50 Best Restaurants 2019 (número 21). También fue jefa de cocina en Central cuando el pionero destino peruano fue nombrado The Best Restaurant in Latin America tres veces de 2015 a 2017.

León y su marido Virgilio Martínez abrieron juntos Mil, un restaurante a 3.500 metros de altura en Cusco, Perú, que es también un centro de investigación, desarrollo e interpretación que engloba el proyecto Mater Iniciativa, que se esfuerza por conocer mejor los productos peruanos y su lugar de origen. Su labor ha sido fundamental para dar a conocer al mundo la extraordinaria biodiversidad de su país.

William Drew, Director de Contenidos de The World's 50 Best Restaurants, afirmó: "Es un honor nombrar a Pía León como The World's Best Female Chef 2021. Su dedicación a la inclusión en su cocina y su pasión por el uso de los ingredientes autóctonos de su país han establecido un punto de referencia para los demás."

León dijo: "Lo más positivo de estos momentos excepcionales es que he podido seguir trabajando con un equipo de personas que son seres humanos de primera categoría. Ellos verán este premio, al igual que yo, como una gran indicación de que estamos en el camino correcto para el futuro."

