Pía León gana The World's Best Female Chef Award 2021, patrocinado por Nude Glass

The World's Best Female Chef Award, patrocinado por Nude Glass, forma parte del próximo programa para The World's 50 Best Restaurants 2021, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, con la ceremonia de premiación principal prevista en Amberes, Flandes, el 5 de octubre, fecha en la que León recibirá su premio.

León fue nombrada Latin America's Best Female Chef 2018. Kjolle, el primer emprendimiento en solitario de León, recibió el Highest New Entry Award en la lista Latin America's 50 Best Restaurants 2019 (No. 21). También fue Chef principal en Central cuando el destino pionero de Perú fue nombrado The Best Restaurant in Latin America desde 2015 hasta 2017.

León y su esposo Virgilio Martínez inauguraron juntos Mil, un restaurante a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Cusco, Perú, que también es un centro de investigación, desarrollo e interpretación que abarca el proyecto Mater Iniciativa, que trabaja por aprender más sobre los productos peruanos y su lugar de origen. Su trabajo ha sido fundamental para educar al mundo sobre la extraordinaria biodiversidad de su país de origen.

William Drew, director de contenido de The World's 50 Best Restaurants, expresó: "Es un honor nombrar a Pía León como The World's Best Female Chef 2021. Su dedicación a la inclusión en su cocina y su pasión por utilizar los ingredientes indígenas de su país han establecido un punto de referencia para los demás".

Por su parte, León comentó: "Lo más positivo que surgió de tiempos tan excepcionales es que he podido seguir trabajando con un equipo de personas que son seres humanos de primera clase. Verán este premio, al igual que lo hago yo, como un gran indicador de que estamos en el camino correcto para el futuro".

