Piano lance l'intégration « Composer Insights » pour fournir aux éditeurs une qualité de données sans égal à chaque étape du parcours d'abonnement

Ce nouveau module offre une vue complète des performances en matière d'abonnements et aide les éditeurs à identifier et optimiser les points de contact les plus efficaces dans le parcours de conversion.

PHILADELPHIA, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme de digital experience Piano a annoncé aujourd'hui le lancement de Composer Insights, une intégration essentielle entre Piano Analytics et Composer, la solution phare de la société pour la gestion du parcours client par glisser-déposer. Cette étape marque la véritable concrétisation de la vision de Piano, qui consiste à combiner la puissance du Digital Analytics avec des outils d'activation de pointe, afin d'aider les marques et les éditeurs à comprendre leurs clients et à activer ces connaissances sur plusieurs canaux.

« Alors que les éditeurs continuent de perfectionner leurs stratégies de monétisation, il est impératif pour eux d'identifier précisément les parcours utilisateurs, les systèmes de tarification et les produits qui constituent des moteurs de conversions, mais aussi de revenus récurrents et de fidélisation, explique Trevor Kaufman, PDG de Piano. Les solutions analytics existantes, même celles qui sont conçues pour les éditeurs, ne sont tout simplement pas configurées pour fournir ce niveau de connaissance granulaire du parcours de l'utilisateur. En comblant cette lacune, Composer Insights apporte aux éditeurs la connaissance approfondie du comportement des utilisateurs dont ils auront besoin pour réussir dans la nouvelle ère de l'entreprise numérique. »

Composer Insights permet aux éditeurs d'optimiser les moments clés du parcours d'abonnement et de construire des relations durables avec leurs clients, en fournissant une vue détaillée de la manière dont les visiteurs découvrent leur site et interagissent avec lui, des contenus qu'ils consultent, des raisons pour lesquelles ils s'abonnent et des expériences qui les incitent à renouveler leur abonnement. Grâce à ce module, les éditeurs peuvent désormais :

établir des rapports précis sur l'état des abonnements avec une vue agrégée des performances pour toutes les expériences, conversions, sources de trafic, expositions, etc. ;

comprendre le parcours de l'abonné jusqu'à la conversion en identifiant les expériences, les tactiques et les contenus qui fonctionnent le mieux avec leur audience ;

identifier et corriger les erreurs en temps réel pour éviter les pertes de revenus ;

effectuer une exploration personnalisée et approfondie des données d'abonnement pour obtenir des informations clés sur leurs clients.

Piano a connu une croissance de plus de 240 % au cours des deux dernières années et figure chaque année sur les listes Inc. 5000 et Technology Fast 500 de Deloitte. L'entreprise a continué d'étendre sa présence mondiale et son offre de digital experience avec les acquisitions d'AT Internet et de CeleraOne en 2021, et de SocialFlow en 2022. La plateforme de Piano a notamment été nommée "solution de données globale de l'année" dans le cadre des Data Breakthrough Awards, "nouveau produit de l'année" dans le cadre des BIG Awards for Business du Business Intelligence Group et "meilleure plateforme d'abonnement" dans le cadre des Digiday Technology Awards.

À propos de Piano

La plateforme de digital experience de Piano aide les entreprises à comprendre et à influencer le comportement de leurs clients. Grâce à la centralisation des données clients, à l'analyse des indicateurs comportementaux et à la création de parcours clients personnalisés, notre solution permet aux marques d'accélérer le lancement de leurs campagnes et produits. Elle met à votre disposition tous les outils nécessaires pour renforcer l'engagement de vos clients et développer une personnalisation à grande échelle. Nous disposons de bureaux dans le monde entier (Amérique, Europe et Asie-Pacifique) et comptons parmi nos clients Air France, la BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen et le Wall Street Journal. Notre société a été reconnue comme l'une des entreprises technologiques innovantes à la croissance la plus rapide au monde par le Forum économique mondial, Deloitte, American City Business Journals et d'autres encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur piano.io.

