Piano lanza la integración 'Composer Insights' para brindar a los editores datos inigualables en cada paso del proceso de suscripción

El nuevo módulo proporciona una vista integral del rendimiento de la suscripción y ayuda a los editores a identificar y optimizar los puntos de contacto más efectivos en el camino hacia la conversión

PHILADELPHIA, 4 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Piano , la plataforma de experiencia digital, anunció hoy el lanzamiento de Composer Insights, una integración crítica entre Piano Analytics y Composer, la principal herramienta de gestión del recorrido del cliente de la compañía. Esto marca el verdadero inicio de la visión de Piano de combinar potentes análisis digitales con herramientas de activación líderes en la industria para ayudar a las marcas y editores a comprender a sus clientes y activar esos conocimientos a través de múltiples canales.

"A medida que los editores continúan volviéndose más sofisticados con sus estrategias de monetización, es imperativo que comprendan con precisión qué recorridos de usuario, esquemas de precios y productos están impulsando no sólo la conversión, sino también los ingresos y la retención continuos", dijo Trevor Kaufman, CEO de Piano. "Las herramientas de análisis existentes, e incluso las diseñadas para editores, simplemente no están configuradas para brindar este nivel de información granular sobre el recorrido del usuario. Para llenar este vacío, Composer Insights brinda a los editores una visión profunda del comportamiento de los usuarios que necesitarán para tener éxito en la próxima era de los negocios digitales".

Composer Insights permite a los editores optimizar los momentos cruciales a lo largo del recorrido de suscripción y generar relaciones duraderas con los clientes al proporcionar una vista detallada de cómo los consumidores descubren e interactúan con su sitio, el contenido con el que interactúan, las razones por las que se suscriben y las experiencias que los impulsan a hacerlos renovar. Con este módulo, los editores ahora pueden:

Informar con precisión sobre el estado de la suscripción con una vista agregada del rendimiento a través de experiencias, conversiones, fuentes de tráfico, exposiciones, etc.

Comprender el recorrido del suscriptor y el camino hacia la conversión al identificar las experiencias, las tácticas y el contenido que resuenan mejor con la audiencia.

Identificar y corregir errores en tiempo real para evitar la pérdida de ingresos

Realizar una extracción de datos profunda y personalizada en los datos de suscripción para descubrir información transformadora del cliente

Piano ha crecido más de un 240% en los últimos dos años y ha sido reconocido anualmente en las listas Inc. 5000 y Deloitte Technology Fast 500. La compañía ha seguido ampliando su presencia global y su oferta de productos con las adquisiciones de AT Internet y CeleraOne en 2021, y SocialFlow en 2022. La plataforma de Piano ha sido nombrada Overall Data Tech Solution of the Yea en los Data Breakthrough Awards, New Product of the Year en los BIG Awards for Business de Business Intelligence Group, Best Subscription Platform en los Digiday Technology Awards y más.

Obtenga más información sobre Composer Insights en el primer seminario web de Piano el dia 24 de Mayo. Registrese aqui .

Sobre Piano

La plataforma de experiencia digital de Piano permite a las organizaciones comprender e influir en el comportamiento del cliente. Al unificar los datos de los clientes, analizar las métricas de comportamiento y crear recorridos de clientes personalizados, Piano ayuda a las marcas a lanzar campañas y productos más rápido, fortalecer el compromiso del cliente e impulsar la personalización a escala desde una única plataforma. Con oficinas en América, Europa y Asia, Piano atiende a una base de clientes global, incluidos Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal y más. Piano ha sido reconocida como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento del mundo por World Economic Forum, Inc., Deloitte, American City Business Journals y más. Para obtener más información, visite piano.io.

