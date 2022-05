Piano Software transfère son siège social à Amsterdam, démontrant ainsi son ferme engagement en faveur de la protection des données en Europe

La société consolide ses opérations mondiales, la répartition de son personnel et sa détermination à garantir la confidentialité des données pour ses solutions de digital analytics et d'activation

AMSTERDAM, le 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme de digital experience Piano a annoncé aujourd'hui qu'Amsterdam allait devenir son nouveau siège social. Cette relocalisation vient renforcer l'attachement de Piano aux idéaux européens concernant la protection des données, notamment pour le développement de logiciels qui respectent les limites fixées par le RGPD et d'autres réglementations locales dans le monde.

Depuis sa création, Piano a acquis des sociétés établies en Allemagne, en France, en Norvège, en Slovaquie et ailleurs. Ces rachats ainsi que la croissance interne de Piano lui ont permis de développer une implantation mondiale, avec une présence particulièrement marquée en Europe où se trouvent plus des deux tiers de ses collaborateurs. La société réalise par ailleurs la majeure partie de son chiffre d'affaires en Europe. Piano considère Amsterdam comme son centre commercial européen depuis 2018, au point que la société y ouvrira un nouveau bureau principal dans le courant de l'été.

Développée en Europe, la suite logicielle de Piano aide les entreprises à comprendre leurs clients et à les mobiliser à chaque point de contact numérique, d'un bout à l'autre de leur parcours utilisateur. Sa solution avancée de digital analytics, Piano Analytics, a été entièrement conçue en France et dans le respect des règles de protection des données les plus strictes au monde.

« Au milieu de la crise des "Big Tech", je suis très fier que Piano soit restée fidèle à ses valeurs, à savoir créer de formidables logiciels pour de bonnes raisons. L'Europe est à l'avant-garde en matière de confidentialité des données. Comme la majorité de nos opérations se déroulent de toute façon en Europe, nous avons estimé qu'il était temps de marquer clairement notre engagement envers l'UE et la protection des données, a déclaré Trevor Kaufman, PDG de Piano. Amsterdam constitue depuis quatre ans un hub commercial européen solide pour Piano. Nous sommes donc ravis de renforcer notre investissement dans la ville pour continuer à nous développer au sein de sa remarquable communauté technologique. »

À l'heure où l'avenir du web s'éloigne du suivi anonyme pour s'orienter vers un système fondé sur le consentement, laissant les utilisateurs aux commandes, cet engagement au sein de l'UE permet à Piano de poursuivre sa mission de proposer des solutions qui aident les marques et les éditeurs à atteindre leurs objectifs en matière de données tout en préservant la confiance de leurs propres clients.

Entreprise résolument internationale, Piano emploie plus de 650 personnes dans 15 bureaux répartis dans le monde entier, notamment à Amsterdam, Paris, Singapour, Berlin, Buenos Aires, New York et Tokyo. Elle a continué d'étendre sa présence mondiale et son offre de digital experience avec les acquisitions d'AT Internet et de CeleraOne en 2021, et de SocialFlow en 2022. Piano a connu une croissance de plus de 240 % au cours des deux dernières années et figure chaque année sur les listes Inc. 5000 et Technology Fast 500 de Deloitte.

